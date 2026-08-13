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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    13 августа 2026, 00:10 • Новости дня

    Развожаев сообщил о временном отключении электроснабжения в Севастополе

    Развожаев: В Севастополе временно отключено электроснабжение

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения, сообщил в Max-канале губернатор города Михаил Развожаев.

    «На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности», – написал он.

    Развожаев призвал горожан экономить заряд телефона и использовать гаджеты только для экстренной связи.

    «Когда дадут свет – не включайте все электроприборы сразу. Сохраняйте спокойствие. Паника – это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям», – порекомендовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Севастополя 11 августа объявили тревогу из-за угрозы атаки морских дронов. Вечером вторника, Развожаев сообщал, что при отражении атаки дронов ВСУ на Севастополь загорелся лес. В ночь на 12 августа в Севастополе отразили атаку более 30 дронов ВСУ.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

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    14 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам

    Пекин напомнил Токио о необходимости уважать итоги Второй мировой войны

    Китай призвал Японию соблюдать послевоенный порядок по Курилам
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на протесты японской стороны из-за визита российского лидера Владимира Путина на Курильские острова, напомнив об исторических документах.

    Китай призывает Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал недавнюю поездку президента России Владимира Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    «Китай призывает японскую сторону соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны такими международно-правовыми документами, как Каирская декларация и Потсдамская декларация», – заявил китайский дипломат. Он добавил, что Пекин неизменно выступает за уважение и защиту результатов победы в мировой антифашистской войне.

    Ранее глава российского государства посетил Сахалинскую область, где провел встречу с губернатором Валерием Лимаренко и осмотрел социальные объекты на Итурупе. В ответ МИД Японии выразил протест, поскольку Токио претендует на четыре острова Южных Курил, вошедшие в состав СССР по итогам войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова. Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за этого визита.

    В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Токио о серьезных проблемах при попытках оспорить принадлежность данных территорий.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 08:05 • Новости дня
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    Стубб призвал Европу скорее наладить диалог с Россией
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам следует восстановить дипломатические контакты с Москвой в течение ближайших двух месяцев для нормализации международной обстановки, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Финский лидер отвечая на вопросы читателей детского журнала Koululaisen, подчеркнул важность скорейшего восстановления политических связей с Россией, передает канал «360».

    «Лично я считаю, что если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт», – заявил президент Финляндии.

    По мнению Стубба, переговорный процесс необходимо вести в тесной координации с другими европейскими странами. При этом политик отметил важность выстраивания диалога не только на общеевропейском, но и на двустороннем уровне.

    В июне президент Финляндии Александр Стубб признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    Финский лидер выразил готовность представлять интересы Евросоюза на будущих переговорах с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к дипломатическому разговору с европейцами.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    14 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Японский сенатор согласился с заявлением Путина о Курилах

    Сенатор Судзуки признал историческую обоснованность слов Путина о Курилах

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат верхней палаты парламента от японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки назвал слова президента России Владимира Путина о послевоенном статусе южной части Курильских островов соответствующими действительности и призвал использовать ситуацию для диалога.

    Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки согласился с позицией президента России Владимира Путина касательно южной части Курил, передает ТАСС.

    «По вопросу северных территорий Путин заявил: «У Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны». Это соответствует историческим фактам», – написал японский политик.

    Сенатор также обратил внимание на упоминание исключительно теплых отношений с бывшим премьером Синдзо Абэ. Судзуки воспринял эти слова как призыв к новому руководству страны помнить о добрых связях между государствами. Он задался вопросом о необходимости расценить происходящее как отличный шанс для улучшения двустороннего взаимодействия.

    Политик подчеркнул, что протесты против визитов российского руководства на Итуруп являются проявлением чрезмерной незрелости. Вместо возмущений он посоветовал сохранять спокойствие и готовиться к налаживанию контактов.

    Ранее президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила прибытие российского лидера на Итуруп.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ назвал Курилы навсегда российской землей.

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    14 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД ответил на предложение Турции по «Черноморской инициативе»

    Захарова: Возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не видит оснований для полумер, которые дали бы Киеву передышку, поэтому возврат к «Черноморской инициативе» нецелесообразен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала инициативу Анкары о создании механизма для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море, следует из сообщения на сайте МИД.

    Ранее турецкая сторона предложила объявить мораторий на военные операции в Черном море.

    «Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как «Черноморская инициатива», в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно», – отметила Захарова.

    Дипломат подчеркнула отсутствие предпосылок для улучшения текущей ситуации. По ее словам, российская сторона не видит оснований для половинчатых решений, так как они предоставят противнику возможность для отдыха и перегруппировки сил.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил сторонам конфликта мораторий на военные действия в Черном море.

    Власти Украины выступили с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданскую инфраструктуру.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии официальных инициатив от Анкары.

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    14 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об «убийстве русских»

    Лавров: Россия ждет реакцию Белграда на вопрос журналиста об убийстве русских

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ожидает официальной позиции сербского руководства на вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское дипломатическое ведомство ждет ответа Белграда на высказывание корреспондента Михаэля Мартенса, передают «Вести».

    Комментируя произошедшее, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил замешательство президента Сербии Александра Вучича.

    «Кстати, насчет этой ситуации, когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал. Я видел, что президент Сербии Александр Вучич просто опешил», – заявил глава МИД.

    По словам дипломата, Россия рассчитывает получить комментарий от сербских партнеров. Лавров особо подчеркнул огромный вклад этого государства в историческую победу над нацизмом.

    Ранее военкор Александр Коц заметил отсутствие реакции президента Сербии на слова немецкого журналиста.

    Посольство России в Сербии назвало этот вопрос корреспондента прямым подстрекательством к насилию над россиянами.

    Российское дипломатическое представительство в Берлине раскритиковало человеконенавистнические высказывания репортера издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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    14 августа 2026, 10:00 • Новости дня
    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости

    В ЕР предложили кратно увеличить объемы станкоинструментальной продукции

    Эксперт: Удвоение производства станков поможет России добиться технологической независимости
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Нечаев

    В России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны. С таким предложением в Народную программу «Единой России» обратился сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он также рассказал о необходимых для этого мерах и ожидаемом эффекте для экономики.

    Увеличение производства станкоинструментальной продукции в два раза потребует создания в России полноценного технологического цикла – от собственных систем ЧПУ, приводов и датчиков до производства самих станков. Это позволит снизить зависимость промышленности от импорта и повысить устойчивость критически важных отраслей, считает секретарь первичного отделения Новоуральского местного отделения партии «Единая Россия», сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин.

    «Станкоинструментальная продукция – это «средства производства» для всей обрабатывающей промышленности», – пояснил Есин. По его словам, без современных отечественных станков, инструмента и систем автоматизации невозможно устойчивое развитие машиностроения, авиа- и автомобилестроения, энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

    Актуальность этой задачи, отметил специалист, усилилась после ухода с российского рынка ряда иностранных поставщиков и ограничения поставок после 2022 года. В результате зависимость от импортного оборудования стала одним из рисков для технологической безопасности страны. Поэтому Есин предложил увеличить производство станкоинструментальной продукции в два раза в среднесрочной перспективе.

    При этом, по его мнению, речь должна идти не только о наращивании выпуска готовых станков. Для технологической независимости необходимо развивать собственное производство ключевых компонентов – систем ЧПУ, линейных направляющих, шарико-винтовых передач, высокоточных подшипников, сервоприводов и датчиков.

    «В итоге в стране будут собственные линии разработки и производства необходимых средств, а не только сборка из импортных узлов. Более того, сформируется база для дальнейшего технологического лидерства. Ведь станки – это «машины, которые делают машины», и их качество определяет возможности всей промышленности», – полагает он.

    Одновременно Есин предлагает развивать новые технологии обработки и автоматизации. Среди них – гибридные станки, высокоскоростная обработка, лазерные и электроэрозионные технологии, а также предиктивная аналитика.

    Для расширения производственной базы, считает специалист, потребуется модернизировать существующие и создавать новые станкостроительные предприятия, в том числе с участием «Ростеха», «Росатома» и частного бизнеса. Дополнить эту систему должны профильные технопарки и региональные центры научно-технологического развития.

    Отдельный блок мер касается финансирования. «Субсидии и гранты на НИОКР, льготные займы и кредиты на модернизацию и расширение производств, компенсации части затрат для покупателей российской станкоинструментальной продукции, а также инфраструктурная поддержка в виде технопарков, индустриальных парков, центров компетенций и испытательных площадок», – перечислил эксперт.

    Однако расширение производства потребует и подготовки кадров. Без инженеров, конструкторов, технологов и операторов, отмечает Есин, добиться кратного роста отрасли невозможно. Поэтому он предлагает актуализировать образовательные программы технических вузов и колледжей, развивать целевое обучение и договоры предприятий с учебными заведениями, а также повышать квалификацию действующих сотрудников.

    Экономический эффект, по мнению специалиста, не ограничится самой станкостроительной отраслью. Расширение предприятий и создание технопарков и центров компетенций, считает он, приведут к появлению новых рабочих мест, в том числе в регионах.

    «Расширение и модернизация заводов, создание технопарков и центров компетенций приведут к появлению десятков тысяч новых рабочих мест – от инженеров и конструкторов до операторов, наладчиков и сервисных специалистов, в том числе в регионах», – детализирует Есин.

    Одновременно отечественные станки и оборудование получат предприятия других отраслей – от медицины и энергетики до авиа- и машиностроения. Это позволит снизить зависимость их производства от зарубежных поставок и риски перебоев в цепочках снабжения.

    «Это снизит риски сбоев в цепочках поставок и сделает отрасли более устойчивыми», – считает эксперт. «Я это говорил ранее и повторю сейчас: новые технологии – это не про «железо», а про нас с вами», – заключил Есин.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    14 августа 2026, 15:22 • Новости дня
    Захарова связала отзыв послов Румынии и Молдавии с едиными методичками

    Захарова: Отзывая послов, Молдавия и Румыния отрабатывают единые методички

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отзыв Молдавией и Румынией своих дипломатических представителей из России является попыткой оправдать собственные провалы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Молдавии отозвал посла из России для консультаций после падения беспилотника.

    В прошлом месяце Румыния объявила о высылке российского дипломата из-за инцидентов с дронами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала дать надлежащий ответ на недружественные действия Бухареста.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    Делегация Общественной палаты передала гуманитарную помощь жителям Кубы
    Делегация Общественной палаты передала гуманитарную помощь жителям Кубы
    @ Комиссия ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии

    В рамках визита на Кубу делегация Общественной палаты России встретилась с руководством Кубинского института дружбы народов и передала гуманитарную помощь местным жителям. Встреча состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро.

    В состав переданной помощи вошли продукты питания, источники света, флеш-накопители, батарейки и аптечки первой помощи. Полученные предметы планируется направить нуждающимся кубинским семьям, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый вице-президент Кубинского института дружбы народов Ноэми Рабаса поблагодарила российскую делегацию за поддержку. Она заявила, что для Кубы особенно важно донести до международного сообщества информацию о положении в республике.

    «Это очень важный жест для нас. Мы передадим полученную помощь нуждающимся семьям. Сейчас происходит настоящий геноцид кубинского народа – нас лишают самого необходимого: лекарств, топлива, продуктов, возможности нормально жить и работать. Но мы знаем, что мы не одиноки, и поддержка таких дружественных стран, как Россия, дает нам силы сопротивляться и верить в победу», – подчеркнула Рабаса.

    Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Никита Анисимов подтвердил готовность российской общественности продолжать поддержку Кубы. «Мы с вами. Российская общественность последовательно выступает против любых форм односторонних принудительных мер. Мы будем и дальше поддерживать Кубу на всех международных площадках, где участвуют представители российских НКО», – заявил Анисимов.

    В ходе визита российские представители также встретились с внуком Фиделя Кастро, академиком Кубинской академии наук Фиделем-Антонио Кастро-Смирновым. Он подчеркнул, что идеи и политическое наследие кубинского лидера сохраняют актуальность.

    «Я не буду говорить о Фиделе в прошедшем времени, потому что наследие Фиделя и его идеи по-прежнему живы, актуальны и будут оставаться такими в будущем. Эти идеи актуальны для нашей родины, для Латинской Америки, для Европы, для Африки, для Азии – для всего мира», – отметил Кастро-Смирнов.

    По его словам, ситуация на Кубе осложняется экономическими ограничениями, введенными США. Санкционное давление, как отметил академик, наносит ущерб различным сферам жизни острова, включая систему здравоохранения. Особенно остро последствия ограничений отражаются на пациентах, в том числе детях.

    Кроме того, делегация Общественной палаты приняла участие в Форуме солидарности, организованном Кубинским университетом дружбы народов. В мероприятии приняли участие представители 64 государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты создали вокруг острова режим жесткой энергетической блокады. Внук кубинского лидера Фидель-Антонио Кастро-Смирнов назвал американские ограничения попыткой порабощения. Государственная дума осудила агрессивную политику Вашингтона против суверенного государства.

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    14 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Голикова заявила о наличии регионов с продолжительностью жизни более 80 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественная система здравоохранения нацелена на увеличение средней продолжительности жизни граждан до 78 лет и вхождение страны в престижный клуб государств-долгожителей, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Власти ставят задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в стране, заявила Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Челябинск, передает РИА «Новости».

    В поездке Голикову сопровождал глава Минздрава Михаил Мурашко, чиновники посетили Южно-Уральский государственный медицинский университет.

    Там представители правительства пообщались с командирами студенческих отрядов всероссийского медицинского проекта «Клиника». Во время встречи вице-премьер подчеркнула важность улучшения демографических показателей.

    «Я должна сказать, что все, что сейчас делается в системе, все инновации, которые происходят, они, в принципе, нацелены на главную цель – 78 лет и больше, мы должны с вами стремиться к тому, чтобы войти в клуб 80 плюс. Пока у нас таких регионов немного, но они есть. И это амбициозная, важная задача», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность жизни в Москве превысила отметку в 80 лет.

    Минздрав России спрогнозировал рост этого показателя по всей стране до 81 года к 2036 году.

    Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал правильное питание и физические нагрузки главным способом предотвращения тяжелых заболеваний.

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    14 августа 2026, 11:49 • Новости дня
    Лавров: Турция искренне заинтересована в стабильности в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на стремление Анкары развивать отношения с Европой и Россией, отметив ее интерес к стабильности в Черноморском регионе.

    Лавров в интервью «Вестям» заявил, что Турция искренне стремится обеспечить стабильность в Черном море и развивать отношения с Россией.

    «Турция хочет быть и членом НАТО как крупнейшая армия блока и иметь отношения с Евросоюзом, хотя в глубине души она понимает, что ее никогда не примут в ЕС», – сказал министр.

    Глава МИД добавил, что Анкара хочет иметь хорошие отношения с Москвой. По его словам, страны объединяют многочисленные экономические проекты и общая история, связанная с Кавказом и Черным морем.

    В августе Турция предложила России и Украине мораторий на военные действия в Черном море.

    Месяцем ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал свою страну центральным элементом архитектуры европейской безопасности.

    В июне Москва и Анкара договорились о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    14 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Захарова: Молдавия действует по лекалам киевских нацистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии продолжают активную кампанию по вытеснению русского языка из информационного поля, игнорируя демократические нормы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского ведомства.

    Дипломат также отметила, что европейские партнеры Кишинева не обращают внимания на подавление свободы слова и преследование политической оппозиции.

    «Показательно, что еэсовские кураторы закрывают глаза на все тоталитарные проявления в современной Молдавии, где попираются принципы верховенства права, а репрессии против политических оппонентов и стерилизация информационного пространства стали обыденными. Видимо, это и есть истинные «европейские ценности», за которые готов биться режим Санду, даже в ущерб процветанию своей страны», – отметила дипломат.

    По словам Захаровой, подобные действия выдаются за защиту европейских ценностей, однако реальную цену за антироссийскую политику режима Майи Санду платят рядовые граждане страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Молдавии принял новый кодекс с запретом на использование русского языка в ходе заседаний.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о масштабной зачистке информационного поля в республике.

    Ранее молдавские власти приговорили главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы.

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    14 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Флаг России показали в трансляции ЧЕ при упоминании рекорда пловца Колесникова
    Флаг России показали в трансляции ЧЕ при упоминании рекорда пловца Колесникова
    @ Joel Marklund/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Во время соревнований в Париже зрители увидели российский триколор на графике с мировым достижением Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине.

    Перед началом финального заплыва на дистанции 50 метров на спине организаторы вывели на экран информацию о мировом рекорде Климента Колесникова. Напротив фамилии спортсмена находился флаг России, передает РИА «Новости».

    Уникальное достижение в 23,55 секунды было установлено 27 июля 2023 года на Кубке России в Казани. В самом финальном заплыве в пятницу Колесников завоевал серебряную медаль. Третье место занял еще один отечественный пловец Павел Самусенко.

    Соревнования проходят во французской столице с 31 июля по 16 августа. При этом в официальных протоколах турнира отечественные спортсмены числятся в нейтральном статусе без указания государственной принадлежности.

    Ранее российские пловцы с рекордом одержали победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Париже.

    Несколькими днями ранее Климент Колесников в составе национальной команды получил бронзовую медаль в комбинированном заплыве.

    Весной Европейская федерация водных видов спорта предложила отложить допуск отечественных атлетов к соревнованиям с национальной символикой до осени.

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    15 августа 2026, 01:44 • Новости дня
    Армия США приостановила учебные полеты вертолетов Apache после крушения в Техасе

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сухопутные войска временно прекратили учебные вылеты вертолетов AH-64 Apache после падения одного из вертолетов в Техасе, сообщают военные.

    Командование армии США распорядилось приостановить полеты в рамках подготовки экипажей до выяснения обстоятельств недавней аварии, передает ТАСС.

    Решение связано с крушением вертолета Apache, произошедшим 12 августа в центральной части американского штата Техас. На борту находились два человека. Оба погибли в результате катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае у боевых вертолетов армии США Apache AH-64E выявили опасный дефект трансмиссии, способный привести к отказу хвостового винта и потере управления.

    В июне боевой вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

    В феврале 2024 года вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США разбился в штате Миссисипи во время учебного полета с гибелью двух военнослужащих.

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