Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей

Tекст: Татьяна Косолапова

«Фантомная зубная боль может возникать по разным причинам и не всегда связана непосредственно с самим зубом. Чаще всего она обусловлена раздражением или воспалением тройничного нерва либо хронической нейропатической болью, когда сигнал исходит не от зуба, а от нерва. В таком случае нерв становится слишком чувствительным, и мозг воспринимает это как зубную боль», – говорит медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

По его словам, боль также может появляться в результате стоматологического лечения, например после удаления нерва или зуба, а также после других вмешательств. В первые 10–14 дней это считается нормальной реакцией организма. Еще одна причина – иррадиация боли, когда неприятные ощущения передаются по нервам из другой области, но ощущаются как зубная боль.

«Дополнительно на появление боли могут влиять изменения прикуса, при которых боль является реальной, но имеет неврологическую природу. Нередко причиной становятся и смежные органы, особенно ЛОР-органы во время гайморита или синусита и воспаления пазух. Также боль могут вызывать спазмы жевательных мышц, дисфункция ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) или бруксизм», – делится врач.

Он также призывает не забывать и об общем состоянии организма. Температура, инфекции, сосудистые реакции могут провоцировать подобные ощущения. Поэтому важно поддерживать здоровье в целом, следить за полостью рта и состоянием ЛОР-органов, выполнять рекомендации стоматолога и не игнорировать хронические заболевания.

Стоматолог рассказывает, что в весеннее время года такие боли встречаются чаще. Это связано с перепадами температуры, обострением аллергий, ослаблением иммунитета после зимы и возможным авитаминозом. При этом важно понимать, что десна не может «застудиться» напрямую, все зависит от общего состояния организма.

«Если боль уже появилась, чаще всего она связана с заболеваниями ЛОР-органов, мышечным напряжением или проблемами ВНЧС, нейропатической реакцией нерва, общим состоянием организма или последствиями стоматологического лечения. Однако если дискомфорт сохраняется дольше двух недель после вмешательства, это уже не является нормой и требует внимания специалиста», – отмечает Лабухин.

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказывает, что часто сталкивается с тем, что психика «маскирует» стресс под телесные симптомы. И здесь важно разделить два механизма, которые часто путают. Прежде всего это нейропатическая боль. Это когда зуб и десна физически здоровы (снимок идеальный, стоматолог разводит руками), но «болит» сам нерв, проводящий сигнал от челюсти в мозг. Это похоже на своего рода «глюк» проводки. Причиной может быть невралгия тройничного нерва, которая часто обостряется при перепадах температур, сквозняках (спазм мышц может пережимать нерв) или после вирусных инфекций.

«Выделяют еще и психосоматическую боль. Это боль, в происхождении которой ключевую роль играют психические факторы. В отличие от невропатии, здесь может не быть реального повреждения нерва. Боль возникает из-за того, что мозг, находящийся в состоянии тревоги, депрессии или хронического стресса, неправильно интерпретирует обычные сигналы тела или генерирует болевые ощущения сам. Это может быть и «коктейль»: психоэмоциональное напряжение (весенняя астения), к нему добавляется мышечный спазм из-за холода или стресса. Это дает давление на нерв и в результате фантомную зубную боль», – делится специалист.

С точки зрения психотерапии, продолжает он, челюсть и зубы – это зона, связанная с реализацией агрессии, контролем и «пережевыванием» жизненных ситуаций. Основными психологическими причинами такой боли является, например, подавленный гнев. Человек испытывает сильное раздражение или злость, но не может их выразить социально приемлемо. Мышечный рефлекс «сжать зубы», чтобы сдержаться, переходит в хронический спазм. Это приводит к перенапряжению височно-нижнечелюстного сустава и окружающих мышц, что иррадиирует в зубы.

«Это может быть бруксизм. Скрежет зубами во сне часто имеет психосоматическую природу и усиливается при стрессе. За ночь зубы сжимаются так сильно, что наутро они кажутся «ноющими» и расшатанными. К этому можем добавить весеннюю астению и тревогу. Весной организм истощен после зимы из-за нехватки солнца, витаминов. На этом фоне даже легкий стресс воспринимается мозгом как катастрофа. Тревога часто «соматизируется», выбирая самое слабое место в теле. Если у человека когда-то была реальная стоматологическая проблема, мозг может «вспомнить» эту боль, даже если зубы вылечены», – говорит Кульгавчук.

Поскольку данная проблема комплексная, подход тоже должен быть многосоставным. Прежде всего, чтобы минимизировать риск столкновения с фантомной зубной болью необходимо регулярно проводить стоматологический чекап, чтобы исключить скрытые кисты или воспаления корней. Далее стоит проводить работу с телом: в весеннее время избегать переохлаждения головы и шеи, делать гимнастику для расслабления челюсти (массаж жевательных мышц, упражнения на расслабление языка, который должен лежать на верхнем небе, не касаясь зубов, челюсти разомкнуты). Важно учиться управлению стрессом, освоить техники релаксации.

«Если вы замечаете, что в момент стресса сжимаете челюсти, старайтесь отслеживать этот момент и сознательно расслаблять лицо. Особое внимание стоит уделить режиму сна. Сон – главное лекарство от весенних обострений. Я со всеми своими пациентами прорабатываю гигиену сна, в формате комплексной программы апгрейда качества жизни, это очень важно в рамках биопсихосоциального подхода», – подчеркивает психотерапевт.

В случае возникновения фантомной зубной боли, в первую очередь необходимо обратиться к стоматологу. Если он никаких патологий не увидел, то сначала нужно исключить невралгию, чтобы исключить невралгию тройничного нерва. Там могут назначить препараты, снимающие нейропатическую боль, они отличаются от обычных обезболивающих. Далее необходимо начать психотерапию и релаксацию. Рекомендуется начать вести дневник эмоций, в котором описано, когда возникает боль.

Параллельно следует спрашивать себя, что разозлило или расстроило перед появлением болезненных ощущений. Идеально прорабатывать дневник самонаблюдения с личным психотерапевтом для отработки новых стратегий. Порой необходима и медикаментозная поддержка. Врач может назначить легкие миорелаксанты (для снятия мышечного спазма челюсти) или противотревожные препараты (растительные или рецептурные – по ситуации). Также если нет воспаления (отека, температуры), сухое тепло на область челюсти и шеи может помочь снять мышечный спазм.

«Весна – время «обострений» не случайно. Это не мистика, а биохимия и физика. Косвенными причинами весенних болей может быть авитаминоз и истощение. Зимой мы едим меньше свежих овощей, меньше двигаемся, меньше на солнце. Нервная ткань и мышцы становятся более чувствительными и уязвимыми. В этот период мы ощущаем перепады давления и температуры. Сосуды и нервы не успевают адаптироваться к «качелям» погоды, что провоцирует спазмы», – объясняет Кульгавчук.

Кроме того, в весенний период происходит гормональная перестройка, продолжает врач. Организм просыпается, меняется уровень мелатонина и серотонина, что может влиять на болевой порог. Так головные боли напряжения – самый частый спутник весны. В результате спазма мышц скальпа и шеи боль опоясывает голову как обруч. Также нередко люди сталкиваются с болями в спине и шее (остеохондроз). Из-за гиподинамии зимой мышцы ослабевают, а весенняя активность (работа на даче, резкие движения) приводит к спазмам и болям, которые могут отдавать в конечности или голову.

«А еще весной часто встречаются боли в животе функционального характера. Синдром раздраженного кишечника (СРК) нередко обостряется на фоне тревоги и смены диеты весной. Живот болит, а гастроскопия ничего не показывает. Могут появиться боли в области сердца, когда колет в груди, а сам орган здоров. Это проявления вегетососудистой дистонии или тревожного расстройства, которые тоже обостряются весной», – заключил психотерапевт.

