Дополнительные ограничения введены в аэропортах Краснодара и Геленджика
Для безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Геленджика введены дополнительные ограничения, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Краснодара (Пашковский) и Геленджика: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
В Росавиации уточнили, что, согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00, Краснодара – с 09.00 до 23.00 МСК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотников самолетного типа. В пятницу в аэропорту Сочи временно приостановили прием и вылет самолетов.