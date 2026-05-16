Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

