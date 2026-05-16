FPV-дрон атаковал авто с мирным жителем села Нечаевка Белгородской области

FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Нечаевка Белгородской области
Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Нечаевка Белгородской области, после чего мирный житель с ранениями был госпитализирован, сообщили в Telegram-канале Оперштаба региона.
«Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Машина сгорела», – сообщили там.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в ночь на пятницу ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. Днем ранее в результате серии ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области погиб один мирный житель.
В пятницу дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. К тому моменту пострадавших было четверо мирных жителей, включая маленькую девочку. К вечеру число пострадавших достигло девяти.