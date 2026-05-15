Число пострадавших от атаки БПЛА на дом в Белгороде достигло девяти человек
По уточнённой информации, количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщил в Max-канале Оперштаб Белгородской области.
«19-летний молодой человек, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног, находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода, где у них диагностированы акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Ещё одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался», – сказано в сообщении.
В оперштабе добавили, что на месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.
Напомним, ранее в этот день дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. К тому моменту пострадавших было четверо мирных жителей, включая маленькую девочку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в ночь на пятницу ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. Днем ранее в результате серии ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области погиб один мирный житель..