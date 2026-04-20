«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения
Сигналы «Принуждение» и «Рюшосбой» одновременно прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, широко известной как «Радиостанция Судного дня».
В Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает трансляции станции, сообщается, что оба сигнала были зафиксированы в понедельник в 11.32 по московскому времени.
УВБ-76 – это военная радиостанция, работающая на сверхдлинных волнах с 1970-х годов. Обычно она транслирует монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила среди радиолюбителей прозвище «Жужжалка».
Накануне сигнал «Пелевизатор» прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 апреля в эфире радиостанции прозвучал сигнал с кодовым словом «Мясоруб».
В марте военная радиостанция передала девять новых сообщений за шесть часов.