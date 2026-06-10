Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Водитель наехавшего на пешеходов автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз
Мужчина, управлявший автобусом, который наехал на пешеходов в Екатеринбурге, признался, что, вероятно, перепутал газ и тормоз.
«Да, я хотел успеть. Зеленый был. Я хотел успеть. У меня голова сильно болит. Глаза ничего не видят. Я нажал тормоз, это не тормоз, газ похоже. Я так думаю. Уже не знаю», – приводит слова водителя E1.RU.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате наезда пассажирского автобуса на пешеходов в центре Екатеринбурга погибли четыре человека. По информации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, трагедия произошла вблизи храма Большой Златоуст.
Перед выездом на тротуар общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем. После смертельной аварии Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.