День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Мирошник назвал военным преступлением удар ВСУ по медикам в Горловке
Удары ВСУ по карете скорой помощи с медиками в Горловке – это тяжкое военное преступление, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, сообщил глава администрации города. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением», – написал он в Telegram.
Мирошник добавил, что Горловка в течение воскресенья была под обстрелами и налетами БПЛА ВСУ, из-за чего днем погибли четыре мирных жителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщил, что при атаках дронов ВСУ двое жителей ДНР погибли и 14 ранены.