Tекст: Катерина Туманова

«Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель, сообщил глава администрации города. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением», – написал он в Telegram.

Мирошник добавил, что Горловка в течение воскресенья была под обстрелами и налетами БПЛА ВСУ, из-за чего днем погибли четыре мирных жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщил, что при атаках дронов ВСУ двое жителей ДНР погибли и 14 ранены.



