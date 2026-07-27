День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Муниципальный режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области
На фоне последствий непогоды в Ростовской области муниципальный режим ЧС ввели в Азовском регионе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Max-канале.
«Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», – написал он.
Слюсарь уточнил, что восстановительные работы в регионе больше суток ведутся в области электро- и водоснабжения.
«Электроснабжение восстановлено в домах половины жителей области, которые столкнулись с отключением электроэнергии. Восстановлена работа более 70% повреждённых линий и подстанций», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ураганный ветер вызвал проблемы с энергоснабжением в 15 районах Ростовской области. Сильный ливень привел к отключению тяговой подстанции в самом городе. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды.