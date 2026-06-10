После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» после удара украинского беспилотного летательного аппарата оказалась практически уничтоженной, сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.
Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.
По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».