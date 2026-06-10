Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты

Tекст: Денис Тельманов

Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

«Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.