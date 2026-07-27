День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Посол сообщил о подготовке Россией ответа на санкции Норвегии
Москва разрабатывает ответные меры на недавнее расширение ограничительных мер Осло, синхронизированных с европейскими санкциями, сообщил посол России в Осло Николай Корчунов.
«В ответ профильными российскими ведомствами предпринимаются соответствующие контрсанкционные меры», – сказал он РИА «Новости».
Дипломат отметил, что «Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против России». Уточнять, какие именно меры в ответ на жесты Осло готовит Россия, Корчунов не стал.
В середине июля норвежские власти расширили ограничения против России и синхронизировали свои действия с 20-м пакетом санкций ЕС. Санкции затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты рассказали о серьезных трудностях в экономике Норвегии из-за ограничительных мер. Корчунов заявил о нагнетании НАТО напряженности в Арктике и обвинил Норвегию в милитаризации Шпицбергена.