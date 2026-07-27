День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию
Представителям сильного пола следует чаще проверять здоровье для планирования семьи, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко обратил внимание на необходимость более частого медицинского обследования мужского населения, передает РИА «Новости».
«Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации. Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», – подчеркнул министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал расширить охват граждан репродуктивной диспансеризацией.
В прошлом году подобное обследование прошли свыше 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин.
Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин от 18 до 49 лет.