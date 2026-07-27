Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мурашко обратил внимание на необходимость более частого медицинского обследования мужского населения, передает РИА «Новости».

«Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации. Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», – подчеркнул министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал расширить охват граждан репродуктивной диспансеризацией.

В прошлом году подобное обследование прошли свыше 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин.

Минздрав России определил возрастной диапазон репродуктивного здоровья мужчин от 18 до 49 лет.