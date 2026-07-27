Кузнецова: День памяти детей Донбасса стал приговором спонсорам Киева

Tекст: Катерина Туманова

«Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», – сказала она ТАСС.

Кузнецова подчеркнула, что эта скорбная дата имеет огромное значение для всего мира. Ни у кого не осталось сомнений в террористической природе киевского режима, который наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, считает она.

«Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», – добавила.

Вице-спикер отметила, что в ходе поездок в Донбасс собирается доказательная база для наказания виновных.

Памятная дата отмечается ежегодно 27 июля. Она была установлена в 2022 году указом главы ДНР в память о 22 погибших при массированном ударе ВСУ по Горловке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны. Кузнецова в апреле призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений. В Запорожской области в июле 2026 года объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке.



