День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
В Харьковской области сгорели ангар и складское помещение
В городе Изюм на востоке Украины произошел крупный пожар, уничтоживший металлический ангар и складское здание на площади в пятьсот квадратных метров.
В Харьковской области ликвидировано возгорание складских помещений, передает ТАСС. Инцидент произошел в городе Изюм на востоке Украины, о чем сообщила государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.
«Горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание на общей площади 500 кв. м», – заявили представители ведомства. В настоящее время огонь полностью потушен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в Изюме после серии взрывов произошли аварийные отключения электроэнергии.
В мае на территории Изюмского района во время воздушной тревоги зафиксировали очередной взрыв.
В апреле местные власти объявили воздушную тревогу после взрывов в городе.