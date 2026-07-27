В Харьковской области сгорели ангар и складское помещение

Tекст: Ольга Иванова

В Харьковской области ликвидировано возгорание складских помещений, передает ТАСС. Инцидент произошел в городе Изюм на востоке Украины, о чем сообщила государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.

«Горели конструктивные элементы металлического ангара и складское здание на общей площади 500 кв. м», – заявили представители ведомства. В настоящее время огонь полностью потушен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в Изюме после серии взрывов произошли аварийные отключения электроэнергии.

В мае на территории Изюмского района во время воздушной тревоги зафиксировали очередной взрыв.

В апреле местные власти объявили воздушную тревогу после взрывов в городе.