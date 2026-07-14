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В Харьковской области получили повреждения железнодорожная инфраструктура и АЗС
Железнодорожная инфраструктура и несколько АЗС повреждены в Харьковской области, сообщил в своем глава областной администрации Олег Синегубов.
О разрушениях на территории региона рассказал глава областной администрации Олег Синегубов, передает ТАСС.
По его словам, объекты железнодорожной инфраструктуры серьезно пострадали в населенном пункте Савинцы, который расположен в Изюмском районе
«В Харьковском районе повреждены АЗС», – написал украинский чиновник в своем официальном канале. При этом точное количество пострадавших автомобильных заправочных станций и степень их разрушения он уточнять не стал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные уничтожили автозаправку в Харькове.
В конце июня в Лозовском районе Харьковской области зафиксировали разрушения объектов железнодорожной сети.
Всего за 12 дней Вооруженные силы России ликвидировали минимум 37 украинских автозаправочных станций.