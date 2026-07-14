У побережья Ирана спасли экипаж тонущего после столкновения судна

У берегов Ирана после столкновения судов спасли 23 члена экипажа

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во вторник неподалеку от порта Бендер-Аббас и острова Кешм в южной провинции Хормозган, передает РИА «Новости». На воде столкнулись два судна, одно из которых оказалось балкером.

Из-за сильного удара один из кораблей получил серьезные повреждения и начал погружаться под воду. Экстренные службы оперативно прибыли на место морского бедствия.

«23 члена экипажа судна были спасены и доставлены на острова Кешм», – приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление местного управления портов и судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран закрыл Ормузский пролив для движения любых типов судов.

В мае американские вооруженные силы нанесли удары по портам Кешм и Бендер-Аббас.