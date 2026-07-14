Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.0 комментариев
У побережья Ирана спасли экипаж тонущего после столкновения судна
У берегов Ирана после столкновения судов спасли 23 члена экипажа
Вблизи иранского острова Кешм балкер столкнулся с другим судном, после чего спасатели эвакуировали 23 моряка с начавшего тонуть корабля.
Инцидент произошел во вторник неподалеку от порта Бендер-Аббас и острова Кешм в южной провинции Хормозган, передает РИА «Новости». На воде столкнулись два судна, одно из которых оказалось балкером.
Из-за сильного удара один из кораблей получил серьезные повреждения и начал погружаться под воду. Экстренные службы оперативно прибыли на место морского бедствия.
«23 члена экипажа судна были спасены и доставлены на острова Кешм», – приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление местного управления портов и судоходства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран закрыл Ормузский пролив для движения любых типов судов.
В мае американские вооруженные силы нанесли удары по портам Кешм и Бендер-Аббас.