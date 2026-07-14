Кит запутался в рыболовных сетях у берегов Владивостока

Tекст: Татьяна Косолапова

Волонтеры группы «Киты Териберки» сообщили об обнаружении запутавшегося в рыболовных сетях и фрагментах веревки ките.

Млекопитающее заметили фридайверы, отдыхающие на острове Путятина в Приморье. Они предприняли неудачную попытку самостоятельно освободить животное, поскольку веревки слишком плотно сковывают животное, после чего связались со специалистами.



Волонтеры отмечают, что данный кит – Минке или, как его еще называют, малый полосатик. Это самый маленький представитель семейства усатых полосатиковых китов. Киты этого вида очень активные, быстрые и ныряют в разные стороны, поэтому спасать их крайне сложно, тем не менее было принято решение проводить спасательную операцию.

На данный момент подвижность животного крайне скована, у него кровит плавник. Его состояние оценивается как критическое, киту тяжело всплывать на поверхность, к тому же рядом возможны крабовые ловушки.

Ситуация осложняется наличием поблизости акул и надвигающимся штормом, после которого найти кита может быть сложнее.

В связи с этим местные жители открыли активный сбор денежных средств для оперативного приезда спасателя общества «Друзья океана» из Сахалина. На данный момент собрана практически полная сумма, волонтеры решают вопросы с проживанием и транспортировкой специалиста во Владивосток. Точное время проведения операции еще не назначено.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у берегов Мурманской области спасатели общества «Друзья океана» освободили раненого горбатого кита, которому дали кличку Петр. Животное сначала обнаружили туристы, они и сообщили о ЧП участникам проекта гражданской науки «Киты Териберки», выяснившим, что кит не только ранен, но и опутан веревками.

Спасатели прибыли на место ночью, вышли в море и с первой попытки подтянули кита к борту, что позволило оперативно снять стягивавшие плавники веревки. Успеху способствовали слаженная подготовка и спокойная погода, а само животное вело себя тише, чем кит по кличке Станислав, которого спасали двумя годами ранее.