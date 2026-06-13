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Спасатели рассказали подробности спасения раненого кита у Териберки
Спасатели «Друзья океана»: Кита Петра удалось распутать очень быстро
Раненого горбатого кита у берегов Мурманской области удалось быстро освободить от стягивавших плавники веревок, состояние животного спасатели общества «Друзья океана» оценили как удовлетворительное.
Подробности операции по спасению кита, которому дали кличку Петр, у берегов Мурманской области раскрыли газете ВЗГЛЯД участники проекта гражданской науки «Киты Териберки».
Как выяснилось, раненого кита сначала обнаружили туристы и сообщили о ЧП участникам проекта. Они и установили – кит не только ранен, но и связан веревками. После этого был оперативно организован приезд спасателей, которые прибыли на остров в три часа ночи 13 июня. Через два часа они уже вышли в море к пострадавшему животному. Зацепить и подтянуть кита к борту удалось с первой попытки, что позволило оперативно снять веревки.
Спасатели отметили слаженность подготовки. «За три дня местные ученые проделали огромную работу, нашли и плавсредства и топливо, это и сказалось на успехе операции», – сообщил Павел Журавлев. Его коллега Вячеслав Козлов рассказал, что кит вел себя спокойнее, чем его сородич по кличке Станислав, которого они спасали два года назад.
Также участники проекта отметили способствовавшую операции погоду. По их словам. когда они прибыли на море, была спокойная мелкая зябь, а вот после освобождения кита море стало более бурным.
После освобождения животное больше не подпускало к себе людей, его состояние участники экспедиции оценили на «четверку с минусом».
Символично, что спасательная операция прошла в субботу, когда в Териберке символично празднуется День кита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасателям у берегов Мурманской области удалось неожиданно быстро снять веревки с плавников горбатого кита у Териберки.
Ранее волонтеры проекта «Киты Териберки» сообщили о серьезных повреждениях запутавшегося в сетях горбатого кита в Мурманской области и о срочной необходимости помощи профессионалов.
До этого волонтеры у острова Кильдин обнаружили горбатого кита со следами от веревки или рыболовного троса и начали готовить операцию по его спасению.