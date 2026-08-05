Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»
Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»
Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».
Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.
Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.