Tекст: Ирма Каплан

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Николая Баскова в розыск, передает ТАСС. Разыскивают российского артиста с марта 2022 года, согласно базе данных украинского ведомства.

Кроме того, с 2017 года Басков числится в списке экстремистского сайта «Миротворец», так как на Украине ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Николая Баскова всех госнаград Украины.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.

Также в розыск на Украине объявили Сергея Кириенко, Ивану Охлобыстину предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.



