Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Николая Баскова объявили в розыск на Украине
Народный артист России Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Николая Баскова в розыск, передает ТАСС. Разыскивают российского артиста с марта 2022 года, согласно базе данных украинского ведомства.
Кроме того, с 2017 года Басков числится в списке экстремистского сайта «Миротворец», так как на Украине ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Николая Баскова всех госнаград Украины.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.
Также в розыск на Украине объявили Сергея Кириенко, Ивану Охлобыстину предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.