СБУ заочно предъявила обвинения Охлобыстину

СБУ заочно предъявила российскому актеру Охлобыстину обвинения по трем статьям

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным, опубликованным в сообщении СБУ, Охлобыстин обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса. Среди них – посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганда войны и так называемая глорификация или прославление представителей Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Ранее Охлобыстин назначил награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams и поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.

До этого СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на Украине.

Служба безопасности Украины также заочно обвинила российского исполнителя Shaman за признание действий России правомерными и «глорификацию» представителей Вооруженных сил России через СМИ.