Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
СБУ заочно предъявила обвинения Охлобыстину
СБУ заочно предъявила российскому актеру Охлобыстину обвинения по трем статьям
Российскому актеру Ивану Охлобыстину предъявлены на Украине обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.
Согласно данным, опубликованным в сообщении СБУ, Охлобыстин обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса. Среди них – посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганда войны и так называемая глорификация или прославление представителей Вооруженных сил России, передает ТАСС.
Ранее Охлобыстин назначил награду в 10 млн рублей за подбитый Abrams и поздравил российских военных, уничтоживших американский танк у Авдеевки.
До этого СБУ заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки российской военной операции на Украине.
Служба безопасности Украины также заочно обвинила российского исполнителя Shaman за признание действий России правомерными и «глорификацию» представителей Вооруженных сил России через СМИ.