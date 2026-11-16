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Неэлитные футбольные клубы обвинили УЕФА в нарушении правил конкуренции
Организация «Союз европейских клубов», представляющая неэлитные команды, подала антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию на УЕФА и признанную им группу представителей клубов.
Союз европейских клубов (UEC) оспорил соглашение, по которому УЕФА признает группу «Европейские футбольные клубы» (EFC) единственным органом, представляющим команды Европы. Организация потребовала от Еврокомиссии проверить этот договор на предмет нарушения антимонопольных правил и злоупотребления доминирующим положением, пишет Politico.
«Вопрос прост: кто имеет право голоса при принятии правил, определяющих будущее каждого клуба? Сегодня одна ассоциация имеет этот мандат для всех клубов Европы, в то время как большинство клубов не имеют в ней реального права голоса», – заявил генеральный секретарь UEC Деннис Гудасич.
Истцы отмечают, что эксклюзивное представительство и неравные права голоса внутри EFC позволяют ведущим командам формировать выгодные им правила. Бывший генеральный адвокат Суда Евросоюза Мигель Мадуро, консультировавший UEC, отметил, что жалоба основана на прецеденте Суперлиги 2023 года. По данным организации, около 50 клубов занимали 80% мест в Лиге чемпионов с 2000 года, а система распределения доходов лишь усиливает разрыв между богатыми и бедными командами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от Международной федерации футбола ответить на вопросы о планах создать коммерческую компанию.
Летом УЕФА запланировал воспрепятствовать допуску российских команд к соревнованиям.
В марте европейские организации потребителей подали в Еврокомиссию жалобу на ФИФА из-за завышения стоимости билетов на чемпионат мира.