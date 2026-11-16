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После приема популярного в Испании обезболивающего погибли семь британцев
El Pais: После приема обезболивающего в Испании погибли семь британцев
Внутреннее исследование правительства Валенсии показало, что популярное в Испании обезболивающее метамизол вызвало смерть девяти человек, семеро из которых оказались гражданами Британии.
Внутреннее исследование правительства автономного сообщества Валенсия, представленное на конгрессе Испанского общества больничной фармации, выявило случаи летального исхода после приема метамизола (торговая марка Nolotil), пишет El Pais.
Исследование, проведенное в 2016–2017 годах в провинции Аликанте, зафиксировало смерть девяти человек от агранулоцитоза, вызванного препаратом. Семеро погибших были гражданами Британии, двое – испанцами. Всего с этим диагнозом был госпитализирован 41 пациент, из которых 26 оказались британцами.
Анализ показал, что риск развития агранулоцитоза у британцев после приема метамизола в 80–120 раз превышает аналогичный показатель у испанцев. Препарат остается самым продаваемым в Испании, однако запрещен в США, Британии, Франции и ряде других стран.
«Имеющаяся информация не позволяет ни исключить, ни подтвердить более высокий риск у групп населения со специфическими этническими или генетическими характеристиками», – заявили в Испанском агентстве по лекарственным средствам.
Представитель Испанского общества семейной и общественной медицины Висенте Палоп раскритиковал подход властей к безопасности препарата, указав на проблему прозрачности. По его словам, агентство предпочитает игнорировать отчеты о проблеме, а не выяснять реальные масштабы побочных эффектов.
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