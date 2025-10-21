FT: В ЕС могут запретить этиловый спирт в медучреждениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейское агентство по химикатам (ECHA) может признать этанол канцерогенным веществом, передает ТАСС.

Как сообщает Financial Times, одна из рабочих групп ECHA 10 октября опубликовала внутреннюю рекомендацию, где этиловый спирт назван токсичным веществом, которое увеличивает риск онкологических заболеваний и осложнений при беременности.

Комитет ECHA по изучению активных биоцидных веществ намерен провести заседание с 24 по 27 ноября, чтобы принять решение о возможной классификации этанола как опасного для человека вещества. После этого рекомендация будет направлена в Европейскую комиссию, которая определит дальнейшую судьбу этанола в медицинских учреждениях.

В настоящее время дезинфицирующие средства на спиртовой основе считаются безопасными в Евросоюзе и с 1990-х годов входят в перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие власти изъяли 32,9 тыс. литров поддельного спирта.

Эксперт рассказал, как в баре или в гостях отличить качественный алкоголь от метанола.