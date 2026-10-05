Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.7 комментариев
Мошенники создали сеть сайтов для фейковой продажи топлива
Аферисты запустили сеть из 17 сайтов для обмана покупателей топлива
Мошенники начали обманывать пользователей с продажей бензина и дизельного топлива через сеть сайтов, которая предлагала оптовую продажу горючего, сообщили в ИБ-компании F6.
Злоумышленники запустили масштабную мошенническую схему по продаже бензина и дизельного топлива через сеть сайтов, передает ТАСС. Аферисты предлагали оптовые партии горючего под брендом FuelDrive, ориентируясь на автомобилистов и руководителей предприятий.
«На фоне ситуации на топливном рынке злоумышленники создали под брендом FuelDrive сеть как минимум из 17 сайтов, через которые предлагают доставку оптовых партий горючего в любую точку России объемом от 200 литров до 30 тыс. литров», – рассказали в ИБ-компании F6.
Мошенники продавали литр АИ-92 за 79,5 рублей, АИ-95 – за 89,5 рублей, а АИ-100 – за 119,5 рублей. Жертвами обмана становились не только обычные водители, но и представители промышленных, строительных, транспортных и аграрных компаний. Преступники принимали предоплату на банковские карты физических лиц и переставали выходить на связь.
Большинство мошеннических ресурсов были зарегистрированы 29 июля 2026 года в зонах .рф, .ru, .com и .bond. Ссылки на поддельные сайты распространялись в профильных чатах, комментариях и через рекламные объявления. Часть этих ресурсов уже заблокирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники заманивают жертв на поддельные сайты для продажи дешевых топливных карт. Аферисты распространяют вредоносные программы под видом карт автозаправочных станций. Минэнерго зафиксировало всплеск активности сомнительных площадок с информацией о наличии бензина.