МВД предупредило о мошенничествах с топливными картами

МВ: Мошенники рассылают сообщения о продаже дешевых топливных карт

Tекст: Денис Тельманов

Аферисты начали активно использовать новую схему обмана, предлагая приобрести топливные карты и талоны по заниженным ценам или в рамках фальшивых акций.

Объявления распространяются через социальные сети, мессенджеры и рекламные платформы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в своем канале в Max: «В настоящее время регистрируются мошенничества, связанные с приобретением топливных карт и талонов. Объявления аферистов об их продаже распространяются через социальные сети, мессенджеры, интернет-сайты и рекламные платформы».

По ее словам, жертв убеждают переходить по ссылкам на фишинговые ресурсы, имитирующие официальные сайты топливных компаний.

На поддельных страницах пользователям предлагают ввести реквизиты банковских карт и коды из СМС. Это позволяет преступникам получить доступ к счетам и похитить средства. После перевода денег мошеннические сайты перестают работать, а обещанный товар не предоставляется.

В ведомстве настоятельно рекомендуют приобретать топливные карты только на официальных сайтах или у уполномоченных представителей.

Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и проверять доменные имена продавцов. В случае выявления фишинга необходимо сразу прекратить взаимодействие с сайтом, заблокировать карты и обратиться в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом карт автозаправочных станций для хищения средств.

Минэнерго зафиксировало появление сомнительных площадок для сбора персональных данных водителей. Аферисты предлагают автомобилистам бензин по записи ради кражи аккаунтов в мессенджерах.