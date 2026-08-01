Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.16 комментариев
Аферисты придумали новую схему кражи денег через приложения АЗС
Аферисты придумали схему кражи денег через приложения АЗС
Злоумышленники распространяют в интернете вредоносные программы под видом карт автозаправочных станций для получения удаленного доступа к смартфонам и хищения средств, указано в материалах МВД.
Поддельные сервисы с расположением заправок можно найти через обычные поисковые системы, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
После скачивания на устройство устанавливается вирусное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к мобильному телефону жертвы.
Получив контроль над гаджетом, аферисты похищают персональные данные гражданина и списывают деньги с его счетов, поэтому правоохранители призывают скачивать цифровые продукты исключительно из официальных магазинов.
Как писала газета ВЗГЛЯД «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС. Карта с данными о наличии бензина на заправках появилась на 2ГИС. Минэнерго предупредило об опасности сторонних сайтов с информацией о наличии бензина.