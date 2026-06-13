Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.3 комментария
Посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций
Посол Гармонин: Швейцария лишает себя нейтралитета из-за поддержки санкций
Присоединение к западным антироссийским санкциям разрушает статус Швейцарии как независимого государства и отпугивает потенциальных мировых клиентов от местного финансового сектора, заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Поддержка антироссийских ограничений наносит серьезный ущерб имиджу европейской страны. Несмотря на внеблоковый статус и отсутствие членства в Евросоюзе, с 2022 года Берн поддерживает все рестрикции Вашингтона и Брюсселя.
«Пожалуй, самый большой вред от антироссийских рестрикций – удар по репутации швейцарского нейтралитета. Откровенная банковская дискриминация российских клиентов является самой эффективной антирекламой услуг финсектора конфедерации», – заявил посол РИА «Новости».
По словам дипломата, подобные действия демонстрируют странам мирового большинства реальную зависимость местных банков от западных столиц. Разумные инвесторы делают соответствующие выводы, что в итоге оборачивается для швейцарцев колоссальной упущенной выгодой.
Гармонин обратил внимание на однобокость местной прессы. Журналисты предпочитают рассуждать о проблемах российской экономики, намеренно замалчивая потери собственной страны от закрытого неба и ухода с перспективного рынка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария ужесточила правила выдачи виз российским гражданам. Посол Гармонин заявил о том, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил в мае об окончательной утрате Швейцарией статуса нейтрального государства.