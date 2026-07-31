В Польше задержали призывавшего к убийству Зеленского мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Польские стражи порядка арестовали 40-летнего гражданина из-за его публикаций в интернете, передает РИА «Новости».

По данным следствия, злоумышленник публично оскорблял Зеленского и призывал к его убийству. Пресс-секретарь полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло уточнила, что арест состоялся в четверг.

Во время допроса подозреваемый полностью признал вину и рассказал, что искренне сожалеет о содеянном. На основании собранных материалов мужчине предъявили официальные обвинения, по которым ему грозит до трех лет лишения свободы.

В феврале польский суд приговорил местного жителя к трем с половиной годам тюрьмы за сбор данных для покушения на Зеленского.

В июне прошлого года СБУ заявила о задержании польского военного пенсионера из-за подготовки ликвидации главы киевского режима.