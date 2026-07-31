110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
В Таиланде задержали второго подозреваемого в исчезновении россиян
Полиция Таиланда задержала второго фигуранта дела об исчезновении россиян
Правоохранительные органы Таиланда поймали второго предполагаемого участника похищения брата и сестры из России в курортном городе Паттайя.
Полиция Таиланда задержала второго фигуранта дела об исчезновении в Паттайе российских граждан, передает ТАСС.
«Оба подозреваемых задержаны и будут арестованы по решению суда», – сообщил собеседник агентства.
Ранее силовики устроили погоню за мотоциклом злоумышленников в провинции Сакэо. Подозреваемые бросили транспортное средство и попытались скрыться в лесу. Правоохранителям сразу удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина.
Главный фигурант дела, 43-летний Тхана Кыттхонг, сначала смог сбежать, но позже также был пойман. На юге Паттайи продолжаются поиски пропавших россиян – 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Они не выходят на связь с 26 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские обыскали крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи для поиска пропавших россиян.
Накануне стражи порядка доставили в участок двух возможных пособников главных фигурантов дела.
Днем ранее правоохранители нашли закопанный в землю полуразобранный мотоцикл молодых людей.