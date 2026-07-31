В Таиланде задержали второго подозреваемого в исчезновении россиян

Полиция Таиланда задержала второго фигуранта дела об исчезновении россиян

Tекст: Мария Иванова

Полиция Таиланда задержала второго фигуранта дела об исчезновении в Паттайе российских граждан, передает ТАСС.

«Оба подозреваемых задержаны и будут арестованы по решению суда», – сообщил собеседник агентства.

Ранее силовики устроили погоню за мотоциклом злоумышленников в провинции Сакэо. Подозреваемые бросили транспортное средство и попытались скрыться в лесу. Правоохранителям сразу удалось задержать 39-летнего Тхонгчая Синина.

Главный фигурант дела, 43-летний Тхана Кыттхонг, сначала смог сбежать, но позже также был пойман. На юге Паттайи продолжаются поиски пропавших россиян – 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Они не выходят на связь с 26 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские обыскали крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи для поиска пропавших россиян.

Накануне стражи порядка доставили в участок двух возможных пособников главных фигурантов дела.

Днем ранее правоохранители нашли закопанный в землю полуразобранный мотоцикл молодых людей.