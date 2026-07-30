Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Инфантино раскрыл план масштабной продажи прав на чемпионаты мира
Инфантино анонсировал создание компании для роста доходов футбольных ассоциаций
Международная федерация футбола намерена учредить дочернюю компанию для продажи прав на турниры, что увеличит базовые выплаты национальным ассоциациям до 20 млн долларов.
Президент спортивной организации Джанни Инфантино рассказал о новой инициативе в соцсети Instagram* (принадлежит запрещенной в России экстремистской корпорации Meta*), передает ТАСС.
По его словам, структура FIFA Forward Enterprise поможет повысить прибыль участников федерации и ускорит развитие футбола во всем мире.
«FIFA Forward Enterprise – это предложение, возможность и часть демократического процесса консультаций с 211 ассоциациями-членами и советом», – подчеркнул функционер.
Он добавил, что в случае одобрения компания объединит реализацию спонсорских прав, лицензирования и телевизионных трансляций.
Базовое финансирование каждой ассоциации планируется увеличить с восьми млн до 20 млн долларов. Дополнительные 20 млн долларов можно будет получить через новую программу. Инфантино уточнил, что окончательное решение остается исключительно за участниками объединения.
Ранее газета The Times писала о планах руководства продать часть коммерческих прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Отмечалось, что инициатива предварительно обсуждалась с лицами из близкого окружения Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер раскритиковал тесные финансовые отношения Джанни Инфантино и Дональда Трампа.
Президент США запланировал выдвинуть швейцарского спортивного функционера на должность генерального секретаря ООН.
Сама ФИФА подготовилась сообщить о рекордных доходах от прошедшего чемпионата мира в размере 15 млрд долларов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ