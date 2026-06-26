И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
СК задержал главу управления Минпромторга Цупруна
Начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентин Цупрун задержан Следственным комитетом, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Следственным комитетом России сегодня был задержан Валентин Цупрун – начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. В этой связи ведомство оказывает активное содействие следственным органам», приводит ТАСС текст сообщения.
СМИ ранее сообщали, что СК задержал чиновника по подозрению в коррупционных преступлениях. В сообщении Минпромторга также подчеркнули, что ведомство проводит политику нулевой терпимости к подобного рода правонарушениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью руководитель департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса в Минпромторге Михаил Кузнецов был задержан в Москве по подозрению в коррупции.
Позднее Басманный суд Москвы арестовал Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере.