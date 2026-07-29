Патриарх Кирилл вернул митрополита Илариона из Бразилии в Подмосковье

Tекст: Ольга Иванова

Предстоятель Русской православной церкви пошел навстречу просьбам архиерея, передает ТАСС. Священнослужитель попросил перевести его на родину из-за необходимости постоянного ухода за пожилой матерью.

Ранее митрополит Иларион был направлен на служение в Бразилию после инцидента, произошедшего с ним в Чехии. Там он находился при храмах в городах Санта-Роза и Кампина-дас-Мисойнс.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июля 2026 года, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостанавливается действие Патриаршего указа от 3 июня», – говорится на сайте Московской патриархии.

Уточняется, что до возобновления прежнего распоряжения архиерей будет находиться на покое в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре. От этой подмосковной обители он будет получать необходимое содержание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года чешская полиция задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков.

После освобождения священнослужитель выразил благодарность патриарху Кириллу и российским дипломатам за поддержку.

В конце 2024 года Священный синод РПЦ отправил архиерея на покой из-за несоответствия его быта монашеским стандартам.