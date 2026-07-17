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    Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов в России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    4 комментария
    17 июля 2026, 10:15 • Новости дня

    Макрон и Мерц договорились укрепить военную мощь Европы

    Макрон и Мерц обсудили европейскую безопасность и бюджет ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса на фоне высоких рейтингов партии Марин Ле Пен.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыли двухдневные переговоры, чтобы продемонстрировать эффективность двусторонних отношений, пишет Politico.

    Лидеры проведут обсуждение вопросов обороны на авиабазе Нервених, после чего к ним присоединятся министры. Эта встреча станет последним совместным заседанием советов министров для Макрона перед его уходом с поста в следующем году.

    «Мы хотим придать новый импульс передовому сдерживанию, раннему предупреждению, глубокому удару и общим возможностям», – заявил Макрон перед рабочим ужином с Мерцем, назвав сотрудничество частью «стратегического пробуждения» Европы.

    Немецкий канцлер отметил, что переговоры охватят экономику, энергетику, безопасность и оборонную политику. В повестку также вошли Украина, Ближний Восток, космос, искусственный интеллект и защита европейской промышленности.

    Приближающиеся президентские выборы во Франции добавляют Берлину срочности, особенно в вопросе семилетнего бюджета ЕС. Вероятность прихода к власти правой партии Марин Ле Пен мотивирует правительство быстро завершить крупные европейские проекты. Германия настаивает на бюджете с упором на безопасность и оборону, тогда как Франция хочет финансировать стратегические отрасли и защищать расходы на сельское хозяйство.

    Несмотря на улучшение личных отношений между лидерами, Париж и Берлин ранее конфликтовали из-за ключевых оборонных проектов и торговых соглашений. Теперь правительства планируют углубить сотрудничество в области систем сдерживания, высокоточного оружия большой дальности и сети раннего предупреждения. Также готовятся соглашения по спутниковой связи, квантовым исследованиям и термоядерной энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен за растрату средств Европарламента. Позже инстанция сократила для политика срок запрета на участие в выборах.

    В прошлом году Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц заявили о намерении нарастить военные расходы двух стран.

    15 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    В «Единой России» вступились за россиянку-волонтера, которую судят во Франции

    В «Единой России» заступились за обвиненную в шпионаже россиянку Новикову

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент и член генсовета «Единой России» Евгений Поддубный призвал защитить российскую активистку Анну Новикову, которую судят в Париже по обвинению в якобы шпионаже.

    Евгений Поддубный призвал защитить россиянку Анну Новикову, обвиненную французской контрразведкой в шпионаже, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    Военкор напомнил, что в среду в Париже состоится очередное заседание суда, где будет рассмотрена мера пресечения для волонтёра.

    «Анна гражданский активист и одна из основателей гуманитарной организации «SOS Donbass». Анна и ее французские коллеги (они так же арестованы) пыталась открыть глаза европецам на зверства киевского режима в Донбассе, собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима», – отметил журналист.

    По словам военкора, дело имеет политическую подоплеку, однако российские дипломаты делают все возможное для освобождения активистки.

    Он подчеркнул, что Новикова пострадала за свои убеждения и стремление говорить правду.

    В ноябре прошлого года французские спецслужбы задержали активистов ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже.

    Посольство России в Париже предложило предоставить Анне Новиковой жилье для перевода под домашний арест.

    В мае парижский суд отклонил прошение о смягчении меры пресечения российской общественнице.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    15 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    @ Marius Burgelman/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России, передает ТАСС. Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции в украинской столице.

    «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Напомним, фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения интеграции военных индустрий.

    Неделей ранее европейский политик пообещала украинским властям дополнительные финансовые средства на производство беспилотников.

    Весной Брюссель выделил первый транш в размере 6 млрд евро на создание дронов.

    Комментарии (34)
    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

    Комментарии (15)
    15 июля 2026, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины

    Политолог Панарин: На производство в ЕС беспилотников для Украины нужно отвечать уже сейчас

    Эксперт: России нельзя медлить с ответом на производство в ЕС дронов для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обещание Урсулы фон дер Ляйен разместить на территории Евросоюза заводы по производству беспилотников для ударов по России – это не просто очередной политический жест, а оперативная реализация решений, принятых на саммите НАТО в Анкаре. Такой вызов требует системного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    «Москве необходимо показать, что каждый новый виток антироссийских действий будет повышать болевой порог для конкретных европейских кабинетов и чиновников. Нам нужен свой набор таких точек – политических, дипломатических, экономических. И затягивать с выработкой ответа после столь откровенных вызовов нельзя», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его словам, обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву «безопасные заводы для производства беспилотников» на территории Евросоюза прозвучало всего через несколько дней после саммита НАТО в Анкаре. В итоговой декларации альянс прямо поддержал усилия ЕС по военно-технической накачке Украины, и фон дер Ляйен фактически мгновенно конвертировала эти политические сигналы в конкретное соглашение. «Это оперативная реализация ранее принятых решений, и нам нельзя это недооценивать», – подчеркнул спикер.

    Панарин напомнил, что Минобороны России еще около двух месяцев назад обнародовало список регионов и адресов европейских предприятий, где производится вооружение для ударов по территории РФ. Однако дальнейшего развития эта тема пока не получила. Официальных заявлений, раскрывающих последствия для владельцев этих заводов, не последовало. «Я думаю, российское руководство сейчас действительно находится в поиске рычагов. Понятно, что нужно искать способы притормозить этот автоматический конвейер, в том числе экономически. Но алгоритма действий на официальном уровне пока не объявлено – судя по всему, он прорабатывается», – рассуждает эксперт.

    При этом, подчеркивает собеседник, Россия может сделать так, чтобы цена за эскалацию измерялась не в деньгах, а в политических потерях для конкретных европейских кабинетов. Показателен пример Ирана, который навязал США подписание меморандума по Ормузскому проливу. «Да, документ не всегда выполнялся, но юридически закрепил определенный статус-кво. Иран нашел болевую точку и надавил», – пояснил политолог.

    В развитие этой логики, по мнению Панарина, Москве следует активнее задействовать и механизмы международно-правового давления. На этой неделе МИД РФ вызвал посла Германии и впервые за время СВО официально заявил, что Россия фиксирует участие ФРГ в ударах беспилотников по российской территории. «До конкретных правовых квалификаций еще далеко, но это первая нормативно-правовая оценка такого уровня от нашего внешнеполитического ведомства. Эту линию необходимо развивать – и в отношении всех стран, упомянутых в списке Минобороны», – говорит Панарин.

    Однако, по его словам, внедрение нарратива о том, что регион размещения такого предприятия становится потенциальной целью в случае конфликта, представляет собой уже «пятый этап» эскалационной цепочки. Переходить к нему напрямую, считает эксперт, неправильно. «Сначала нужно создать нормативно-правовую базу и обосновать, почему объект теряет статус гражданского. Затем информационно обыграть это хотя бы на уровне стран СНГ и партнеров. И только потом Минобороны сможет определять соответствующие зоны», – полагает эксперт.

    Он призывает к созданию постоянно действующей межведомственной рабочей группы с участием МИД, Минобороны, СВР и Минюста, которая доведет эту работу до логики «увещевания с демонстрацией перспективы»: если наши доводы не сработают, мы будем вынуждены переходить к более жестким моделям воздействия.

    Кроме того, Россия как постоянный член СБ ООН может вынести этот вопрос на обсуждение Совбеза, а также на площадки БРИКС и ШОС. «Мы выносили на Совбез удары по ЛНР, по колледжу. Здесь проблема комплексная: эти заводы производят оружие для ударов, подобных атаке на Старобельск. Выносить вопрос на площадку ООН нужно без затягивания, уже сейчас», – считает политолог.

    Однако, подчеркивает он, одной дипломатией сыт не будешь – нужна связка с экономикой. «Если завод стоит в конкретной федеральной земле Германии, снабжаем ли мы ее газом, нефтью или ресурсами? Нужно ли это продолжать? Это и есть поиск болевых точек у конкретных политиков и стран», – резюмировал Панарин.

    В среду по итогам визита на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Киеву производственные мощности для создания беспилотных летательных аппаратов на территории Евросоюза.

    Она отметила, что эти аппараты будут использоваться для нанесения ударов по территории России. «Мы предоставим безопасные заводы для производства беспилотников», – подчеркнула европейский политик. По ее словам, Европа готова предоставить Украине «огромные технологические и промышленные возможности».

    В ходе визита фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали соглашение о намерениях. Этот документ аналогичен тем, которые ранее были заключены между Украиной и странами Североатлантического альянса на саммите в Анкаре. Он предусматривает организацию совместного производства беспилотников для нужд украинской армии.

    Комментарии (9)
    15 июля 2026, 17:57 • Новости дня
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение иностранных войск на украинской территории неприемлемо, и такие подразделения будут рассматриваться Москвой как законные военные цели, отметили в МИД.

    Появление любых военных контингентов из стран «коалиции желающих» на территории Украины недопустимо. В случае их дислокации они превратятся в легитимную цель для российских военных, заявили в МИД, пишет ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер сообщил, что планы по размещению сил вдали от линии фронта уже готовы, и в ближайшие месяцы в соседних с Украиной европейских странах пройдут соответствующие учения.

    «В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», – подчеркнула Захарова. Дипломат добавила, что подобные подразделения будут восприниматься как законные военные цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже объявил о присоединении Молдавии и Северной Македонии к «коалиции желающих» для поддержки Киева.

    В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны, не желающей мира и стремящейся к продолжению конфликта.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

    Комментарии (8)
    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    14 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначенный глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что отказ от принятия новых членов приведет к краху объединения.

    «Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».

    Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.

    Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.

    При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.

    В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.

    Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.

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    15 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Литва и Латвия согласились разместить ядерное оружие НАТО

    Власти Литвы и Латвии заявили о готовности принять ядерное оружие НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс и Рига выразили готовность разместить на своих территориях средства массового уничтожения Североатлантического альянса для создания надежной системы сдерживания.

    Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. На совместной пресс-конференции литовский лидер подчеркнул, что парламент страны уже начал процедуру отмены 137-й статьи конституции, запрещающей присутствие подобных арсеналов, передает ТАСС.

    «Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», - сказал Науседа.

    Глава Латвии добавил, что в их основном законе подобных ограничений нет. По его словам, Рига примет соответствующее решение при возникновении коллективного или национального интереса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из конституции запрет на размещение ядерного оружия. Ранее Вильнюс обсуждал с Вашингтоном возможность дислокации американских ядерных вооружений. В феврале власти Эстонии допустили появление ядерного арсенала НАТО на своей территории.

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    15 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине

    MWM: Французские истребители Rafale на Украине уступят российским истребителям

    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставляемые Киеву французские истребители Rafale не смогут составить конкуренцию новейшим российским самолетам, включая Су-57, уступая им по ключевым характеристикам, отмечают американские профильные СМИ.

    Французские истребители Rafale, которые Украина планирует приобрести, столкнутся с серьезными проблемами при противостоянии с российскими самолетами, пишет Military Watch Magazine. Согласно оценкам издания, российская авиация обладает существенным преимуществом.

    «Ожидается, что Rafale столкнется со значительными ограничениями в противостоянии с новейшим российским боевым самолетом, истребителем пятого поколения Су-57, который сочетает в себе низкую заметность со значительно большим планером, способным нести гораздо более мощный радар, больший запас топлива и более тяжелую полезную нагрузку вооружения», – сообщается в материале.

    Автор статьи отмечает, что другие российские истребители, такие как Су-35С и Су-30СМ, также обладают значительными преимуществами в боевом радиусе, дальности полета, грузоподъемности и летных характеристиках. Утверждается, что Rafale превосходят все имеющиеся у Киева самолеты, но не могут конкурировать с американским F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Киеву 16 боевых самолетов Rafale к 2028 или 2029 году.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти французские истребители бесполезными для изменения ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что российские самолеты пятого поколения Су-57 регулярно наносят успешные ракетные удары по глубокому тылу противника.

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    14 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки снарядов на Украину с нового завода

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущее оборонное предприятие Германии приступило к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с недавно открытого производственного комплекса в Нижней Саксонии.

    Оружейный гигант передал первую партию боеприпасов, произведенных на мощностях в населенном пункте Унтерлюс, передает ТАСС.

    «Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall», – заявили представители пресс-службы концерна.

    Точный объем переданной помощи не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц новейшей модели RH1412 калибра 155 миллиметров. Это составляет более половины от общего заказа, а оставшуюся часть планируют отправить до конца текущего года.

    Предприятие в Унтерлюсе начало работу в августе 2025 года. Ранее руководитель компании Армин Паппергер отмечал, что завод будет ежегодно выпускать от 100 до 200 тыс. снарядов специально для отправки на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года немецкий концерн запланировал ежегодные поставки Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе.

    Ранее компания получила рекордный заказ на производство боеприпасов калибра 155 миллиметров в Нижней Саксонии.

    Украинское руководство также поручило этому производителю строительство собственного предприятия по выпуску вооружений.

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    17 июля 2026, 05:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»

    Захарова: Завершающий работу в России посол ФРГ Ламбсдорф не заслужил света

    Захарова прокомментировала отъезд посла ФРГ цитатой из «Мастера и Маргариты»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд посла Германии Александра Ламбсдорфа из России цитатой из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

    В соцсетях посольства образ Ламбсдорфа, неизменно появлявшегося в шляпе, был сопоставлен с Воландом из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает ТАСС.

    Во фрагменте интервью, опубликованном посольством, Ламбсдорф рассказал, что удивлен популярностью своей шляпы в германских СМИ и отметил, что жил в «чудесном районе недалеко от Патриарших прудов». Его собеседник из пресс-службы напомнил, что Воланд, которого в первой главе романа приняли за немецкого профессора, также изображен в головном уборе.

    Следует отметить, что в тексте романа при первом появлении Воланда речь идет о сером берете.

    В ответ на этот ролик Захарова разместила фрагмент интервью в своем Telegram-канале, сопроводив его музыкой из сцены бала у сатаны из сериала «Мастер и Маргарита». «Он не заслужил света», – написала она о Ламбсдорфе, отсылая к одной из финальных глав произведения Булгакова.

    Фразу, приведенную Захаровой, в конце романа произносит Левий Матвей в разговоре с Воландом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ламбсдорф отправится в Германию на автомобиле. Захарова подтвердила вызов Ламбсдорфа в МИД и напомнила, что он не владеет русским языком.

    Захарова указала послу ФРГ на сходство нынешней немецкой пропаганды с нацистской.

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