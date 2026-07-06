Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые финансовые средства на производство беспилотников, передает ТАСС.

Такое заявление она сделала в соцсети после ударов российских войск по украинским промышленным объектам.

«На прошлой неделе мы предоставили первые 4 млрд евро из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро», – подчеркнула фон дер Ляйен в своем сообщении.

Кроме того, политик заявила о намерении активно работать над 21-м пакетом антироссийских санкций. Она также планирует поднять вопрос об обеспечении Украины системами противовоздушной обороны на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

Ранее Министерство обороны России информировало, что в ходе массированного удара высокоточным оружием был поврежден киевский завод «Буревестник», который специализируется на выпуске беспилотников большой дальности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро вместо изначально обещанных 5,9 млрд.

Ранее руководство Евросоюза отложило передачу этих средств из-за необходимости отработать механизм контроля за их расходованием.

В апреле глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.

Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».