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Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны
Европейский союз планирует направить дополнительное финансирование на создание украинских беспилотных аппаратов после недавних ударов по оборонным предприятиям в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые финансовые средства на производство беспилотников, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в соцсети после ударов российских войск по украинским промышленным объектам.
«На прошлой неделе мы предоставили первые 4 млрд евро из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро», – подчеркнула фон дер Ляйен в своем сообщении.
Кроме того, политик заявила о намерении активно работать над 21-м пакетом антироссийских санкций. Она также планирует поднять вопрос об обеспечении Украины системами противовоздушной обороны на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.
Ранее Министерство обороны России информировало, что в ходе массированного удара высокоточным оружием был поврежден киевский завод «Буревестник», который специализируется на выпуске беспилотников большой дальности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву первый транш на закупку беспилотников в размере 3,9 млрд евро вместо изначально обещанных 5,9 млрд.
Ранее руководство Евросоюза отложило передачу этих средств из-за необходимости отработать механизм контроля за их расходованием.
В апреле глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах направить на производство дронов 6 млрд евро из общего пакета помощи в 90 млрд евро.
Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».