Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Всю уходящую неделю ВС РФ наносили прицельные удары по топливной инфраструктуре, снабжающей украинские вооруженные формирования. Прежде всего - по АЗС и по хранилищам топлива.

Например, зафиксированы удары по инфраструктуре и АЗС и в Киевском районе Харькова, и в Николаевской области. По дороге из Днепропетровска в Харьков не осталось ни одной целой заправки.

Бывший украинский премьер Николай Азаров также рассказал о начале топливного кризиса на Украине. «В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», – указал он. По словам украинского экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, за последние два месяца на территории республики вследствие российских ударов были выведены из строя более 150 автозаправочных комплексов.

А в воскресенье, 5 июля Минобороны России сообщило, что расчеты БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» нанесли удары по АЗС в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. «Уничтожены три АЗС в районе н.п. Городня, Новгород-Северский и Сновск. Объективным контролем зафиксированы объемные пожары в местах поражения целей», – говорится в сообщении. Также дроноводы поразили нефтебазу «Канцеровка» около н.п. Высокогорное в Запорожской области.

Помимо этого, две автозаправочные станции были уничтожены на Криворожской трассе в Днепропетровской области, и одна – в Сумской, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. На той же трассе был атакован и сгорел бензовоз.

В сообщениях Минобороны РФ все чаще упоминается БПЛА под названием «Герань Сикер». Напрашивается вывод о том, что именно благодаря данному беспилотнику эффективность ударов ВС РФ по топливной инфраструктуре противника повысилась.

Использование «Сикеров» позволяет России наносить удары по объектам, в том числе – АЗС, с еще большей, практически хирургической точностью, подтверждает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

«Благодаря улучшенной гиростабилизированной оптико-электронной системе, оптическому самонаведению и работе операторов «Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект», – детализировал собеседник.

О более высоких тактико-технических характеристиках новых модернизаций «Гераней» говорит и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Герань-4 Сикер» имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету», – пояснил Кнутов.

По его словам, улучшения дают «Сикеру» возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. «Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее», – продолжил собеседник.

Одними из немногих средств, способных противостоять «Сикеру», остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. «Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного», – пояснил аналитик.

«К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику», – заметил он.

«Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение «Сикеров» уже является не разовыми акциями, а тенденцией.

В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей», – говорит Кнутов.

По словам Перенджиева, уничтожение АЗС лишает возможности водителей бензовозов заправляться и доставлять топливо в расположение военных ВСУ. «Причем, судя по открытым источникам, на Украине резко сокращается число гражданских лиц, владельцев грузовиков, желающих таким образом помогать украинским силам. Видимо, ВСУ придется использовать гужевой транспорт», – сыронизировал спикер.

«Атаки на АЗС сокращают возможности ВСУ по заправке различных генераторов, используемых для отопления как сугубо военных объектов, так и, например, полевых кухонь и много чего еще. Россия выбивает из-под украинских сил тыловую опору. А армия без системы обеспечения малоэффективна и потеряна, в том числе и в психологическом отношении», – резюмирует Перенджиев.