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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове
Прокуратура Кировского района Саратова организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, при котором его водитель наехал на трубу, из-за чего пострадали несколько пассажиров, сообщили в региональной прокуратуре.
«По предварительным данным, сегодня, 19 августа 2026 года, около 21 часа на улице Кутякова вблизи дома № 148 водитель автобуса маршрута № 60 не справился с управлением и допустил наезд на трубу, расположенную на проезжей части в связи с проведением ремонтных работ», – сказано в Max-канале ведомства.
Там уточнили, что в результате ДТП пострадали несколько пассажиров, том числе двое несовершеннолетних. Они доставлены в медицинские учреждения.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению перевозчиком соответствующих требований.
Кроме того, правоохранительные органы проводят процессуальную проверку под контролем прокуратуры.