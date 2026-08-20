Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с автобусом в Саратове

Tекст: Катерина Туманова

«По предварительным данным, сегодня, 19 августа 2026 года, около 21 часа на улице Кутякова вблизи дома № 148 водитель автобуса маршрута № 60 не справился с управлением и допустил наезд на трубу, расположенную на проезжей части в связи с проведением ремонтных работ», – сказано в Max-канале ведомства.

Там уточнили, что в результате ДТП пострадали несколько пассажиров, том числе двое несовершеннолетних. Они доставлены в медицинские учреждения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению перевозчиком соответствующих требований.

Кроме того, правоохранительные органы проводят процессуальную проверку под контролем прокуратуры.