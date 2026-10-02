Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
Песков напомнил об открытости России к переговорам
Песков прокомментировал сообщения о переговорах Турции и ООН с Россией и Украиной
Россия всегда остается открытой к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о подготовке Турцией и ООН встречи по прекращению огня в Черном море.
Песков отреагировал на публикации, что Турция и ООН якобы готовят переговоры с Россией и Украиной по поводу прекращения огня в акватории Черного моря, передает ТАСС.
«Российская сторона всегда открыта к переговорам», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве переговоров с Украиной. Во вторник Турция допустила переговоры по безопасности судоходства в Черном море.
В прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом.
На площадке клуба «Валдай» в НЦ «Россия» президент Владимир Путин иронично ответил американскому журналисту на вопрос о переговорах и объяснил смысл ключевых положений Минских соглашений.