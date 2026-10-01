Путин объяснил верой в будущее желание вести переговоры по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Во время пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Путин ответил на вопрос американского журналиста о переговорах. Президенту задали вопрос: почему он хочет идти на переговоры после стольких отказов, хотя Россия побеждает на земле. «После этого вопроса можно не отвечать. В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее», – ответил российский лидер.

Продолжая уже серьезный разговор, Путин отметил, что смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО Юго-Восток получает право на отделение. Президент напомнил и о переговорах в Турции, заявив, что их сорвал Борис Джонсон. По его словам, на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию не со стороны России, а со стороны США, и Москва согласилась на ряд из этих предложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме российский лидер указал на желание Киева использовать диалог для остановки наступления Вооруженных сил России.

Ранее глава государства назвал бывшего британского премьера Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса из-за срыва стамбульских договоренностей.

При этом Москва выразила готовность подождать подходящего времени для возобновления мирного процесса.