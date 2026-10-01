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    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    22 комментария
    1 октября 2026, 22:14 • Новости дня

    Нанесены удары по Южному мосту в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о системных ударах по Южному мосту в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    По Южному мосту в Киеве нанесены удары в рамках системной кампании по его выводу из строя, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Вооруженные силы России осуществляют системную кампанию ударов по Южному мосту в Киеве, сообщает военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По его словам, целью этой операции является полный вывод инфраструктурного объекта из строя. Рожин отметил, что данная задача сложна, но выполнима.

    В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    В среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    Военкоры сообщили о применении ракет «Циркон» при ночной атаке на Киев.

    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

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    1 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    В Киеве остановили движение по Южному мосту после взрывов
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевские власти полностью остановили движение транспорта по Южному мосту через Днепр после взрывов и пожара в районе опорной части конструкции, сообщил глава города Виталий Кличко.

    «В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту приостановлено», – сообщил Кличко, передает ТАСС.

    Градоначальник уточнил, что специалисты организации «Киевавтодормост» приступили к осмотру конструкций. По его словам, взрывы произошли рядом с опорной частью сооружения.

    Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых запечатлен пожар на одной из колонн моста. Журналисты отметили, что возгоранию предшествовало несколько взрывов.

    Южный мост связывает два берега Днепра в Киеве. Сооружение используется как для автомобильного движения, так и для поездов Сырецко-Печерской линии метро. Автомобильная часть переправы была открыта в 1990 году, а железнодорожная – двумя годами позже.

    В конце сентября взрыв произошел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работу приостанавливали.

    В начале сентября Кличко сообщал о разрушении здания Службы безопасности Украины.

    В середине июля в украинской столице после серии ночных взрывов произошли сильные пожары.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью армия России нанесла удары по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, а также морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных формирований.

    В ходе ночных атак беспилотниками были поражены важные стратегические объекты противника, сообщает Минобороны.

    В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр предприятия «Рента Логистик». В его складских помещениях располагался цех, где производились безэкипажные катера.

    Российские силы вывели из строя дата-центр HOSTING-UA. Через этот узел связи шла обработка разведывательной и служебной информации для нужд украинских войск.

    В Одессе и на территории области также зафиксированы попадания по значимым целям.

    Кроме того, в порту Черноморска поражено морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения подразделений противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в конце сентября был уничтожен супермаркет после удара.

    Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Российские военные также атаковали электроподстанции в Киевской области.

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    1 октября 2026, 05:55 • Новости дня
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    В ЕС сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Очередная просьба украинского министра финансов Сергея Марченко о выделении дополнительных 69 млрд евро вызвала резкое недовольство среди чиновников Евросоюза, сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

    «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню», – заявил неназванный европейский дипломат изданию Le Monde, передает ТАСС.

    По его словам, подобные инициативы встречают сопротивление, поскольку Германия и ряд других стран настаивают на сокращении долгосрочного бюджета объединения.

    Ожидается, что потребности Киева обсудят в октябре на встрече министров финансов или заседании Европейского совета. Чиновники подчеркивают, что украинские власти еще не освоили 15 млрд евро из предыдущего транша. Кроме того, для получения новых средств государству необходимо провести ряд антикоррупционных реформ.

    На этом фоне в повестку может вернуться вопрос об использовании замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также предложила направить на нужды Украины 20 млрд евро из европейского займа, изначально предназначенного для перевооружения Европы.

    Ранее Еврокомиссия допустила возможность досрочного предоставления Украине части предусмотренных на 2027 год средств.

    По данным американских СМИ, власти Евросоюза заподозрили украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов.

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    1 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    ФСБ обнародовала архивы об убийствах нацистами советских граждан в Бабьем Яре
    ФСБ обнародовала архивы об убийствах нацистами советских граждан в Бабьем Яре
    @ Музей Победы/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ФСБ России опубликовала архивные документы, использовавшиеся советской стороной для Нюрнбергского процесса и свидетельствующие о массовых убийствах граждан СССР гитлеровцами и их пособниками в Бабьем Яре, Одессе и Каунасе.

    Материалы собирались отечественными спецслужбами в годы войны и активно применялись на суде над нацистскими преступниками, передает РИА «Новости».

    Среди свидетелей – Владимир Давыдов, выживший узник Сырецкого концлагеря под Киевом, ставший очевидцем так называемой «акции 1005» по уничтожению следов массовых расстрелов в Бабьем Яре.

    «Трупов в этом яру были десятки тысяч, было около двух больших яров, где было примерно около 50 тыс. трупов евреев», – рассказывал он на допросе. По его словам, во рву с телами советских командиров находилось 20 тыс. тел, а для сожжения останков нацисты построили около 75 печей, уничтоживших примерно 70 тыс. трупов.

    Жительница Одессы Любовь Паладиенко описала зверства румынских оккупантов, которые 19 октября 1941 года сожгли заживо в пороховых складах десятки тысяч мирных жителей, преимущественно евреев. По ее показаниям, выбегавших живыми людей добивали, отрубая им конечности, а один из румынских солдат заявил, что в девяти складах уничтожили 22 тыс. человек по приказу диктатора Иона Антонеску.

    В литовском Каунасе бывший надзиратель форта № 9 Юстынас Науджунас дал показания о массовых расстрелах советских военнопленных и гражданского населения – всего в этом лагере смерти с 1941 по 1944 год погибли не менее 80 тыс. человек. С октября 1943 по июнь 1944 года там же проводилась операция по сожжению тел для сокрытия следов преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о намерении добиваться международного признания массовых убийств в Бабьем Яре актом геноцида советского народа.

    Тверской суд Москвы ранее признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других лидеров украинских националистов пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа, включая расправы в Бабьем Яре.

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    1 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    ВС России освободили харьковские Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Высокую Яругу, Нестерное и Рубленое в Харьковской области.

    Об освобождении за минувшие сутки трех населенных пунктов в Харьковской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активного наступления в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое.

    Ведутся бои за освобождение Варваровки, Грачевки, Резниково и Сердобино. Кроме того, формирования противника уничтожаются рядом с Нефедовкой, Николаевкой и Хатним.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения за минувшие сутки составили до 30 военнослужащих, три бронемашины и наземный робототехнический комплекс.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, подразделениями группировки взята под контроль Высокая Яруга в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Зарожного, Слатино, Липцов, Питомника, Соснового Бора и Циркунов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение формированиям тяжелой механизированной, аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Бояро-Лежачей, Великой Рыбицы, Коренека, Никольского и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 250 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Благодатовки, Грушевки, Изюмского, Ковалевки, Осиново, Пролетарского Харьковской области, Маяков и Пришиба ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, канадская бронемашина Senator и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Беленького, Василевской Пустоши, Дружковки, Клинового, Краматорскп, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих и бронетранспортер «Буцефал», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Днем ранее российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    А до этого освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь.

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    1 октября 2026, 03:05 • Новости дня
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за сентябрь освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО, больше половины из них находятся в Харьковской области, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, наибольший вклад внесла группировка войск «Север» – на нее пришлось 30 населенных пунктов, или около 57% от общего числа освобожденных за месяц территорий.

    Группировка «Центр» освободила девять населенных пунктов, «Восток» – шесть, «Южная» – четыре, «Днепр» – два, а «Запад» – один.

    Более половины всех перешедших под контроль российской армии населенных пунктов расположены в Харьковской области – 27 из 52.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Российские военные продолжают бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области.

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    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Коц: В зоне спецоперации сбит МиГ-29 командира звена тактической авиации ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир звена 40-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины капитан Марат Мамбетов погиб после поражения его истребителя МиГ-29 российской ракетой, сообщил военкор Александр Коц.

    Украинский летчик Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевого задания. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение после точного попадания российской ракеты, при этом попытка пилота катапультироваться оказалась неудачной, написал Коц в своем канале в Max.

    Мамбетов наносил удары ракетами и бомбами по позициям российских войск. Как отметил военный корреспондент, за все время проведения спецоперации на Украине не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая, когда украинский пилот выиграл бы воздушный бой и сбил российский самолет.

    Соединение, в котором служил летчик, носит имя «Призрак Киева». Этот собирательный образ появился в украинском информационном пространстве в первые дни спецоперации как легенда о неуловимом асе, якобы сбившем шесть российских самолетов за короткое время.

    Позднее командование Воздушных сил Украины признало этот персонаж вымыслом, однако в августе 2024 года Владимир Зеленский официально присвоил это название 40-й бригаде тактической авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом при попытке перехвата беспилотников «Герань» разбился истребитель F-16 Воздушных сил Украины.

    В июне в Сумской области массово пропали без вести военнослужащие украинской авиации.

    В прошлом году разбившийся пилот украинской армии оказался одним из летчиков подразделения «Призрак Киева».

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    1 октября 2026, 06:08 • Новости дня
    Марочко: Военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массовые случаи неповиновения в рядах украинской армии фиксируются на харьковском участке фронта, включая бунт 127-й бригады, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо бунта 127-й бригады вооруженных формирований Украины в Харьковской области и массовых случаев неповиновения – это вполне нормальная практика уже на данном участке, поскольку украинское командование, по сути, бросило своих подчиненных», – сказал Марочко ТАСС.

    По словам эксперта, брошенные солдаты стремятся выжить и не желают выполнять приказы с очевидным трагическим исходом.

    Он добавил, что отправлять людей на верную гибель становится все сложнее.

    Напомним, украинские военные из 127-й бригады устроили бунт против командования из-за регулярных поборов.

    Офицеры ВСУ утаивают от личного состава истинное положение дел в резниковском котле Харьковской области.

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    1 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Госдолг Украины при Зеленском вырос в несколько раз

    Государственный долг Украины увеличился в 4,5 раза с мая 2019 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных.

    Государственный внешний и внутренний долг страны с конца мая 2019 года увеличился в 4,5 раза, передает РИА «Новости». В информационной справке украинского Минфина отмечается: «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов».

    На момент инаугурации Владимира Зеленского долг составлял 2106,49 млрд гривен. К концу текущего года Минфин Украины ожидает роста госдолга до 10146 млрд гривен, или 226 млрд долларов.

    Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в 37 млрд долларов и дальнейший рост долга до 276 млрд долларов. Премьер Сергей Корецкий заявлял, что в следующем году на нужды армии планируется направить почти 44% ВВП, что эквивалентно 109 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарный объем заимствований Украины по итогам августа превысил 215 млрд долларов. С начала специальной военной операции финансовые обязательства киевских властей увеличились почти в 3,5 раза.

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    30 сентября 2026, 23:30 • Новости дня
    Премьер Украины Корецкий заявил о режиме максимальной экономии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кабмин «отложил» все «непрофильные» расходы, однако собственных средств бюджету страны все равно не хватает, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

    «Правительство перешло на режим максимальной экономии и отложило все непрофильные расходы. Но этого недостаточно. Нам критически важно получать средства от международных партнеров», – приводит слова Корецкого ТАСС.

    Он призвал ускорить работу по принятию решений, от которых зависит получение международной финансовой помощи. Корецкий заявил, что в течение ближайших двух недель властям необходимо добиться максимальной скорости в этом процессе и проследить, чтобы каждое принятое решение было доведено до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское правительство заявило, что заморозило все бюджетные расходы, кроме первоочередных, из-за задержек с международной помощью.

    Корецкий заявил о неспособности Украины покрыть за счет собственных доходов более трети государственных расходов.

    Ранее он также назвал ситуацию с государственными финансами страны близкой к критической и призвал депутатов ускорить принятие необходимых для получения помощи законопроектов.

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    1 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названы последствия ударов российских войск по украинским дата-центрам

    Эксперт Дандыкин: Удары России по дата-центрам Украины влияют на управление ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские удары по украинским дата-центрам и инфраструктуре сотовой связи напрямую влияют на управление Вооруженными силами Украины и способствуют успехам российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Дандыкин отметил, что атаки на дата-центры, операторов сотовой связи и системы Starlink, на которые опирается украинская армия, сказываются на обеспечении войск всем необходимым, включая логистику. Это, в свою очередь, влияет на управление боем и помогает успехам российских сил в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Лента.ру».

    Эксперт добавил, что Минобороны ранее отчиталось о новых ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ. Он также сообщил о первом прилете по киевскому мосту, отметив, что за неделю освобождено 14 населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу на Украине три телеканала прекратили вещание из-за ударов по дата-центрам.

    В тот же день эксперты заявили, что Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине.

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