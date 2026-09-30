ВС России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, местам хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 768 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 248 344 беспилотника, 672 ЗРК, 31 079 танков и других бронемашин, 1783 боевые машины РСЗО, 36 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 73 244 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Утром в среду сообщалось что ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

Накануне вечером БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ. В тот же день ВС России поразили объекты энергетики ВСУ.