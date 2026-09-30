Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.0 комментариев
В Петербурге спустили на воду новейший тральщик «Семен Агафонов»
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Семен Агафонов»
На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге состоялась церемония спуска на воду новейшего морского тральщика «Семен Агафонов» проекта «Александрит».
Корабль стал 12-м в серии проекта 12,7 тыс., построенным для нужд ВМФ России, передает ТАСС.
Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что корабли этого проекта успешно выполняют задачи во всех морях страны.
По его словам, освоение сложнейшей технологии строительства серийных кораблей подтверждает правильность решений руководства флота и судостроительной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный».
В апреле в Петербурге заложили новый морской тральщик «Дмитрий Глухов».