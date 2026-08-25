Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
В Луганске американский дрон с ИИ Hornet повредил 14 машин
Американский беспилотник Hornet нанес удар по парковке возле здания районного суда в Луганске, повреждения получили 14 автомобилей.
Инцидент произошел ночью. Целью атаки стала стоянка недалеко от Ленинского районного суда, передает РИА «Новости».
Удар нанес американский беспилотник Hornet, оснащенный системой искусственного интеллекта для поиска целей.
Первым под удар попал частный легковой автомобиль ВАЗ, после чего повреждения получили еще 14 машин. На место происшествия экстренно прибыли сотрудники силовых структур и саперы.
«Оперативно прибыли на место в составе группы быстрого реагирования, оцепили территорию совместно с сотрудниками МВД, инженерно-саперной службой комендатуры ЛНР. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – сообщил сотрудник военной полиции.
Сейчас специалисты проводят полную оценку материального ущерба, пострадавших среди населения нет.
В начале августа украинские беспилотники атаковали парковку в Луганске.
В середине месяца вражеский дрон Hornet убил супругов-предпринимателей в гражданском автомобиле.
Месяцем ранее беспилотники ВСУ уничтожили стоянку грузовиков с продуктами в Артемовском районе города.