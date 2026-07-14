Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Дроны ВСУ уничтожили стоянку грузовиков с продуктами в Луганске
Украинские боевики с помощью дронов атаковали стоянку гражданского автотранспорта в Артемовском районе Луганска, сообщил владелец машин Роман Чумак.
В результате серии ударов беспилотников было уничтожено около 10 грузовиков, пояснил Чумак ТАСС.
Атака дронов началась 13 июля около 20.00 мск и продолжалась до раннего утра следующего дня.
«Первая волна была, но их только побило, в 22:00 мск потом прилетело, загорелось все. Что-то удалось потушить», – рассказал Чумак.
Владелец автотранспорта подчеркнул, что грузовики были пустыми. Обычно эти машины использовались для доставки продуктов питания и строительных материалов жителям региона.
Чумак выразил уверенность, что целью атаки было нарушение логистики и снабжения республики, однако заверил, что работа продолжится на оставшемся транспорте.
Ранее сотрудники МЧС получили ранения при повторном ударе беспилотников во время ликвидации возгорания на этой стоянке грузовиков.
Несколькими днями ранее украинские дроны атаковали рейсовый автобус и автозаправочную станцию в республике.
В начале прошлого месяца беспилотник ВСУ убил водителя легкового автомобиля в Троицком округе ЛНР.