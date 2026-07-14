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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора
    Кремль ответил на требование Мерца обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире
    Минобороны назвало пораженные ударами цели в Киеве и Одессе
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    14 июля 2026, 14:53 • Новости дня

    Дроны ВСУ уничтожили стоянку грузовиков с продуктами в Луганске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики с помощью дронов атаковали стоянку гражданского автотранспорта в Артемовском районе Луганска, сообщил владелец машин Роман Чумак.

    В результате серии ударов беспилотников было уничтожено около 10 грузовиков, пояснил Чумак ТАСС.

    Атака дронов началась 13 июля около 20.00 мск и продолжалась до раннего утра следующего дня.

    «Первая волна была, но их только побило, в 22:00 мск потом прилетело, загорелось все. Что-то удалось потушить», – рассказал Чумак.

    Владелец автотранспорта подчеркнул, что грузовики были пустыми. Обычно эти машины использовались для доставки продуктов питания и строительных материалов жителям региона.

    Чумак выразил уверенность, что целью атаки было нарушение логистики и снабжения республики, однако заверил, что работа продолжится на оставшемся транспорте.

    Ранее сотрудники МЧС получили ранения при повторном ударе беспилотников во время ликвидации возгорания на этой стоянке грузовиков.

    Несколькими днями ранее украинские дроны атаковали рейсовый автобус и автозаправочную станцию в республике.

    В начале прошлого месяца беспилотник ВСУ убил водителя легкового автомобиля в Троицком округе ЛНР.

    14 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращена диверсия на стратегическом оборонном предприятии в Московской области, которую готовила украинская служба безопасности (СБУ) с использованием беспилотников, сообщили в ФСБ.

    Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дроны доставили через Словакию и Польшу, их доставили контрабандным способом, их камуфлировали под испанскую керамическую плитку.

    Беспилотники хранились в арендованном ангаре рядом с оборонным объектом. Помещение снял завербованный гражданин России, который получал за это деньги.

    После запуска дронов в сторону предприятия спецподразделение ФСБ уничтожило все аппараты, обеспечив безопасность объекта и людей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    На прошлой неделе спецслужбы предотвратили масштабную серию терактов на объектах военной инфраструктуры.

    В понедельник силовики сорвали попытку удара 24 беспилотниками по стратегическим аэродромам.

    Весной в Подмосковье предотвратили серию атак украинских беспилотников в Московском регионе.

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    14 июля 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на вторник нанесли групповые удары по украинской столице, поражены предприятия военной промышленности, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, указало ведомство в Max.

    Целями стали предприятия в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Эти объекты использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

    До этого российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    Ранее ВС России поразили портовую инфраструктуру с военными грузами в Одессе. Целями ударов стали транспортные суда, которые киевский режим использует на побережье Черного моря.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (2)
    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

    Комментарии (13)
    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    @ Федерация бокса Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

    «Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.

    Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.

    Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.

    Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских в селе Калиновка военнослужащими 155-й бригады ВСУ.

    В июне военнослужащие украинской армии в ДНР расправились с супругами из Родинского из-за подозрений в содействии российским военным.

    В поселке Гришино украинские боевики разрушили православный храм, превратив его территорию в минометную позицию и склад боеприпасов.

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    14 июля 2026, 10:04 • Новости дня
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский хип-хоп исполнитель Альберт Васильев (Киевстонер) оплатил покупку инструментов и координировал пути отхода диверсанта, планировавшего атаку на оборонный завод в Московской области, сообщил пойманный ФСБ фигурант.

    «Получил сообщение в мессенджере Telegram от своего ранее знакомого Васильева Альберта Викторовича, он также известен под псевдонимом Киевстонер, который попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке», – рассказал пособник.

    Его показания представлены на видео, опубликованном ФСБ, передает РИА «Новости».

    Мужчина сфотографировал тайник и отправил снимки заказчику. После этого Васильев перевел ему деньги для покрытия расходов и передачи другому неизвестному лицу.

    Кроме того, силовики перехватили аудиозаписи, на которых музыкант координирует эвакуацию исполнителя преступления.

    Сам несостоявшийся диверсант сообщил, что нашел работу через мессенджер, где за крупную сумму его связали с представителем украинских спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы снабдили предназначенные для удара по подмосковному оборонному заводу дроны канадской системой защиты.

    СБУ привлекла к подготовке этой атаки несовершеннолетних подростков. Днем ранее сотрудники ФСБ сорвали налеты беспилотников ВСУ на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 00:48 • Новости дня
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Голосеевском районе загорелись складские помещения после российской ракетной атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко сообщил в соцсетях, что российские войска нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах, Одессе и Харькове, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    13 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    Комбриг ВСУ расстрелял двух гражданских в Киевской области из-за жены

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов отправил подчиненных на расправу с жителями села в Киевской области после бытового конфликта.

    Украинский офицер приказал провести карательную акцию в селе Калиновка, чтобы отомстить за оскорбление супруги, передает РИА «Новости». В ночь на 28 июня военные похитили двух братьев, Максима и Романа Мосейчуков.

    «Приказ на зачистку села отдал лично командир 155-й отдельной механизированной бригады, подполковник Станислав Лучанов. Причина оказалась банальным и мелким бытовым конфликтом – жену комбрига разозлил грохот мотоциклов, на которых каталась сельская молодежь», – сообщило издание «Страна.ua».

    После словесной перепалки между местными жителями и женой комбрига Лучанов выделил служебный транспорт и оружие семерым бойцам. Возглавил группу командир батальона Алексей Довголенко.

    Похищенных братьев вывезли в Полтавскую область, где жестоко избили и расстреляли. В настоящее время по делу задержаны девять военнослужащих, включая самого Лучанова.

    Правоохранительные органы также проверяют причастность командира к бесследному исчезновению других военных бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт убийства двух мирных жителей солдатами 155-й бригады ВСУ.

    Двумя днями ранее правоохранительные органы объявили в розыск сбежавшего со службы командира этого подразделения Станислава Лучанова.

    В начале июня другой пьяный украинский военнослужащий застрелил сослуживца и местную жительницу в Киевской области.

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    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

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    14 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО

    Девять стран Европы решили создать для Украины систему ПРО

    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны для снижения зависимости от американских технологий.

    Европейские страны создали «чисто оборонительную коалицию по противоракетной обороне», пишет Politico. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия.

    Они поддержат разработку системы Project Freyja компанией Fire Point. Новая ПРО должна интегрироваться с существующими радарами стандарта НАТО и стать дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

    «То, что мы здесь строим, предназначено не только для Украины. Это демонстрация того, что Европа может обеспечить свою собственную безопасность, защитить свои интересы и действовать с силой», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Разработка системы сопряжена с техническими и промышленными трудностями, однако Владимир Зеленский надеется на ее запуск через год.

    Украина испытывает нехватку перехватчиков из-за их использования США и союзниками на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул потребность в 300 ракетах Patriot к зиме.

    Макрон также пообещал передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Aster, крылатых ракет SCALP и бомб A2SM, а также поставить 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах и батареи SAMP/T.

    Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил присоединение страны к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро. Две трети этих средств направят на оборонные нужды, что позволит британским компаниям получать контракты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять европейских государств и Украина объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Президент США ранее пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов Patriot.

    Российские и западные эксперты исключили возможность быстрого решения проблемы украинской противовоздушной обороны.

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    14 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала пособника сорванного теракта в Подмосковье
    ФСБ ликвидировала пособника сорванного теракта в Подмосковье
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании вооруженного пособника теракта в Московской области, поскольку он открыл огонь по правоохранителям.

    Задержание проходило в жилом помещении, злоумышленник начал стрелять по оперативникам, передает ТАСС.

    Он был убит ответным огнем.

    Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин рассказал о поимке остальных участников.

    «Исполнитель диверсионной акции был задержан в точке эвакуации, а одновременно с ним была задержана вся группа эвакуации, которая планировала вывести его сначала на конспиративную квартиру, а впоследствии за пределы РФ, на территорию Украины», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ оснастила предназначенные для удара дроны канадской системой защиты от РЭБ. Украинский рэпер Киевстонер профинансировал покупку инструментов для диверсии в Подмосковье.

    Спецслужбы киевского режима привлекли к подготовке атаки на оборонный завод несовершеннолетних подростков.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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