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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    4 июня 2026, 14:48 • Новости дня

    Дрон ВСУ убил водителя в Троицком округе ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту ЛНР, один человек погиб и еще один получил ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    «Озверевшая киевская хунта продолжает террор против мирных жителей, прицельно бьют по легковым машинам и пассажирским поездам», – сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    За сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотников, но несколько дронов достигли цели, указал Пасечник в Max.

    В Новоайдарском округе украинские войска атаковали пригородный поезд, следовавший из Луганска в Лантратовку. Внутри находились 13 пассажиров, которых оперативно эвакуировали. Обошлось без жертв, а движение на железнодорожном участке уже полностью восстановили.

    Трагический инцидент произошел в Троицком округе, где вражеский дрон ударил по гражданской машине. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Кроме того, в Сватово атаке подвергся припаркованный у супермаркета автомобиль, из-за чего случайный прохожий получил осколочные ранения.

    Пострадавшего мужчину экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас следователи Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов, а руководство региона держит оперативную обстановку под строгим контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинские беспилотники повредили здание гимназии и автомобили в Сватовском муниципальном округе. В начале мая при атаке вражеского дрона на жилой дом в Луганске погибла мирная жительница.

    4 июня 2026, 09:01 • Новости дня
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по составу, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    ЧП произошло во время движения поезда по маршруту, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, указал Аксенов в Max.

    На месте происшествия активно работают профильные ведомства и экстренные оперативные службы.

    «Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского удара по Симферополю погибли три человека.

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    3 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    Посольство России в Лондоне призвало Британию эвакуировать дипломатов из Киева
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Лондоне передало британским властям рекомендацию вывезти своих дипломатов из Киева.

    Соответствующий комментарий дипмиссия опубликовала после визита посла России Андрея Келина в Форин-офис, передает ТАСС.

    «Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», – подчеркнули в ведомстве.

    Ранее Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков обвинил западных политиков в искажении рекомендаций по безопасности.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза эвакуировать посольства.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    3 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи

    Военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки

    Военкоры сообщили о взятии Константиновки в клещи
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает активное продвижение, проникая в новые районы Константиновки и усиливая давление на противника с флангов, сообщили военкоры.

    Российские войска прорываются вглубь Константиновки и берут город в клещи, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В населенном пункте идут ожесточенные бои с использованием артиллерии, авиации и беспилотников.

    Подразделения развивают фланговый охват, продвигаясь в Долгой Балке. Присутствие российских сил уже зафиксировано в северной части города.

    Украинские военные аналитики отмечают ухудшение положения для Вооруженных сил Украины.

    «Общая ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться, поскольку российские штурмовые группы проникают в западную и восточную части города», – констатируют они.

    Киевские ресурсы также указывают, что в течение нескольких недель российские войска небольшими группами продвигались вглубь Константиновки, из-за чего определить точные зоны контроля стало затруднительно.

    Ранее в середине мая российские военные начали тактический охват Константиновки с флангов. Позже штурмовые подразделения вошли на территорию химического завода в Константиновке.

    На фоне ухудшения оперативной обстановки украинское командование перебросило часть личного состава на вторую линию обороны, и ВСУ начали отступать из Константиновки.

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    4 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    Финляндия заявила о способности сбивать летящие на Петербург дроны
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финляндия была готова сбить украинские дроны, летевшие на Петербург, если они нарушили бы воздушное пространство страны, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

    Финские военные планировали уничтожить украинские беспилотники в случае нарушения воздушного пространства государства, передает РИА «Новости». С таким заявлением выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью  Ilta-Sanoma.

    Политик прокомментировал недавнюю атаку на Петербург, отметив, что финская разведка заранее получила информацию о готовящемся ударе. Это позволило оперативно выработать стратегию действий. «В результате были введены некоторые ограничения на воздушное и морское сообщение в районе Порвоо и Лаппеэнранты, и наши силы находились в боевой готовности», – заявил он.

    Глава оборонного ведомства добавил, что Хельсинки не раскрывает детали использованных разведывательных систем. Однако, по его словам, военным удалось предвидеть ситуацию и за одну ночь обеспечить необходимый уровень защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники направились к Петербургу со стороны стран Балтии.

    В мае киевский режим по ошибке запустил ударные дроны в сторону финской границы.

    В связи с этим Финляндия потребовала от Киева исключить попадание аппаратов на свою территорию.

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    4 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Удар пришелся по нежилым объектам. На месте происшествия работают сотрудники экстренных оперативных служб.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что власти Крыма со своей стороны окажут всю возможную помощь и поддержку семьям жертв.

    Аксенов пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены семь атаковавших Севастополь беспилотников ВСУ, в результате украинской атаки горит крыша двухэтажного частного дома.

    Накануне украинские войска нанесли удар беспилотником по следовавшему в Симферополь пассажирскому автобусу.  Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево в ДНР стали семь человек.


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    3 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    Рябков заявил о готовности России продолжать спецоперацию сколько потребуется
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Так долго, как потребуется», – ответил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

    В декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении продолжать спецоперацию при отказе Киева от мирного соглашения.

    Осенью президент Владимир Путин предупредил о вынужденном решении задач вооруженным путем из-за невозможности дипломатического урегулирования.

    Постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил готовность наращивать боевые действия на Украине в течение любого необходимого времени.

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    4 июня 2026, 01:46 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    Конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США поддержала вынесение на голосование инициативы об ужесточении ограничений против Москвы и поддержке Киева.

    За продвижение документа высказались 218 политиков, против выступили 204 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Теперь конгрессмены получили возможность вынести проект на голосование в обход спикера Майка Джонсона.

    Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс выразил надежду на завершение процедур на этой неделе, передает ТАСС.

    Документ предусматривает серьезное ужесточение санкций против России и закрепление их в долгосрочной перспективе. Дополнительно проект включает важные положения об оказании Вашингтоном военной помощи Украине и другим государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация вскоре предоставит подробную информацию о расходовании выделенных Конгрессом 400 млн долларов на военную поддержку Украины.

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    4 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа

    Американист Дудаков: Голосование по новым санкциям против России – признак ослабления Трампа

    Эксперт объяснил голосование по новым санкциям США против России ослаблением влияния Трампа
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Законопроект в поддержку Украины впервые был представлен в Конгрессе в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование в палате представителей. Происходящее – тренд на ослабление влияния Дональда Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Американские законодатели все чаще бросают вызов администрации Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Палата представителей в один день приняла резолюцию, которая обязывает главу Белого дома прекратить войну с Ираном, а также одобрила голосование по законопроекту о введении санкций в отношении российской нефти и импорта товаров из России в Америку и помощи Киеву.

    «Билль в поддержку Украины впервые был представлен на обсуждение еще в апреле 2025 года. Отчасти он уже устарел, но, тем не менее, документ прошел процедурное голосование. Впереди – основное голосование в нижней палате Конгресса и Сенате», – указал собеседник. По его оценкам, не стоит ожидать, что инициативу примут в ближайшее время.

    Но, как бы то ни было, происходящие процессы – это тренд на ослабление влияния Трампа и его команды на уровне законодательного органа США, считает Дудаков. «Глава Белого дома фактически постепенно теряет контроль над законодателями, и поэтому те все более смело и дерзко проявляют свое сопротивление – особенно в преддверии выборов в Конгресс, которые будут очень сложными для Республиканской партии», – уточнил политолог.

    По его мнению, госсекретарь Марко Рубио в такой ситуации старается перебить повестку. С этим, как полагает эксперт, связаны заявления министра о работе над законопроектом о новых санкциях в отношении России и обещание отчитаться о расходовании 400 млн долларов для Киева. «Рубио пытается показать конгрессменам, что Белый дом якобы поддерживает Украину, поэтому дополнительные билли принимать не стоит», – считает собеседник.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, – это первая канарейка в шахте. Если демократы возьмут большинство в Конгрессе, они будут утверждать и принимать большое количество проукраинских законопроектов, а также требовать от Трампа усилить поддержку Киева. Президент США это отлично понимает. В его интересах педалировать и ускорять переговорный процесс для разрешения украинского кризиса. Иначе в 2027 году глава Белого дома может совсем потерять инициативу на этом направлении», – заключил Дудаков.

    Ранее Палата представителей США проголосовала за вынесение на рассмотрение законопроекта о расширении военной помощи Украине и ужесточении санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против высказались 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.

    Теперь конгрессмены смогут вынести на голосование антироссийский законопроект в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов. Старший демократ комитета по иностранным делам Грегори Микс, который является одним из основных авторов инициативы, выразил надежду на завершение процедур на этой неделе.

    Как отмечает издание The Hill, проект идет вразрез с позицией американского президента Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на восемь млрд долларов, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, поясняет газета.

    Помимо этого, конгрессмены предлагают США содействовать страхованию судов, осуществляющих поставки в республику и из нее, создать фонд содействия восстановлению страны и назначить в Госдепе координатора, который будет за это отвечать, добавляет ТАСС. Законопроект также предусматривает несколько мер, направленных на ужесточение американских санкций против России.

    В их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших российских банков, компаний энергетического и горнорудного секторов. Кроме того, согласно документу, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% «на все товары и услуги, импортируемые из РФ в США». Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация Трампа работает над законопроектом, а документ находится на уровне согласования формулировок.

    «Управление юрисконсульта Белого дома на межведомственном уровне работает с офисом сенатора Грэма [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов] над деталями законопроекта, давая обратную связь по тем положениям, которые были бы для нас приемлемы. Президент обозначил и дал на это свое согласие», – сказал он на слушаниях в Сенате. Как уточнил госсекретарь, он поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Москву.

    Напомним, в мае Сергей Лавров заявил, что администрация Трампа в отношении России продолжает политику Джо Байдена. По его словам, главное отличие заключается лишь в том, что при нынешнем американском лидере существует диалог между Москвой и Вашингтоном. «Кроме этого регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное – это та же самая линия, которую начинал Джо Байден», – сказал глава МИД в интервью телеканалу RT India.

    До этого в феврале министра также дал довольно жесткую оценку контактам с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. Лавров подчеркивал, что американская внешняя политика продолжает страдать от «байденовщины». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем говорят изменения в риторике Москвы.

    Отметим, в конце октября 2025 года Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, мотивировав их «отсутствием серьезной приверженности к мирному процессу по завершению войны на Украине». Меры коснулись крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних компаний. Индии и другим партнерам России США пытаются помешать закупать российские энергоносители.

    Комментарии (4)
    4 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты обеспокоены возможной эскалацией на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Сейчас, я думаю, [конфликт на Украине] угрожает эскалацией, потому что мы наблюдаем глубокие удары», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Выступая в Палате представителей, американский госсекретарь заявил о том, что на линии соприкосновения, по оценке Вашингтона, положение дел в данный момент зашло в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио признал отсутствие американского нейтралитета в украинском кризисе.

    В конце мая американский дипломат допустил дальнейшую эскалацию конфликта из-за обмена мощными ударами. До этого глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона стать посредником для скорейшего возобновления мирных переговоров.

    Комментарии (3)
    4 июня 2026, 10:46 • Новости дня
    Франция заявила о скорой передаче истребителей Rafale Украине
    Франция заявила о скорой передаче истребителей Rafale Украине
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиационный парк украинской армии в ближайшее время пополнится самолетами Mirage 2000-5, и Rafale, заявил посол Франции в Швеции Тьерри Карлие.

    «Вместе с французскими Mirage 2000-5, и Rafale тоже скоро прибудут туда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Поводом для такого заявления послужило обещание Стокгольма передать Киеву истребители JAS 39 Gripen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции заявили о передаче Киеву 16 истребителей Gripen в начале 2027 года. Европейский союз профинансирует покупку этих боевых машин за счет кредитных средств.

    Комментарии (5)
    4 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    Рютте не позволил Зеленскому ответить на вопрос о нехватке у Киева ЗРК Patriot
    Рютте не позволил Зеленскому ответить на вопрос о нехватке у Киева ЗРК Patriot
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Киеве не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

    Инцидент произошел на совместной пресс-конференции Рютте и Зеленского. Представитель агентства Bloomberg задала вопрос о ходе переговоров с США касательно поставок зенитных ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Генеральный секретарь альянса вмешался в диалог, потребовав права ответить первым, и начал активно защищать позицию Вашингтона. «Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине. Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть», – заявил Рютте.

    При этом генеральный секретарь так и не позволил Зеленскому вставить хотя бы слово для комментария по данной теме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти проигнорировали послание Владимира Зеленского Белому дому о нехватке зенитных комплексов. Глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса с Вашингтоном в вопросе поставок средств противоракетной обороны.

    Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

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    4 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Посол Келин обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    Посол Келин обвинил Британию в стремлении уничтожить Россию
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания делает все, чтобы уничтожить Россию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «Мы с Британией находимся по разные стороны баррикад. Британия делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение», – приводит слова дипломата РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По его словам, для достижения этой цели западные страны снабжают украинскую армию деньгами и оружием, а также усиливают санкционное давление. Кроме того, Лондон намеренно срывает переговорный процесс, который ранее велся при участии американской стороны.

    При этом Келин отметил полную неэффективность британских рестрикций против Москвы: «Мы почти не замечаем их действие».

    Он указал, что экономика страны успешно справляется с кумулятивным эффектом ограничений, развивая новые методы производства вооружений и опираясь на значительные человеческие ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Келин оценил нехватку ресурсов у Великобритании для организации морской блокады в Балтийском регионе.

    В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Россию.

    До этого российский посол указал на отсутствие у Лондона средств для дальнейшего финансирования киевского режима.

    Комментарии (7)
    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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