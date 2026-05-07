    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 12:46 • Новости дня

    Пасечник сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА на Луганск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщина погибла в Луганске при атаке БПЛА ВСУ на город, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Как сообщил Пасечник в Max, вечером 6 мая и ночью Вооруженные силы Украины атаковали территорию республики. Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск оказались под массированным огнем противника.

    Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских беспилотников, однако некоторые из них все же нанесли удары.

    Пасечник добавил, что особенно серьезная атака была совершена по Луганску: беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. «К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не удалось», – заявил Пасечник. Дом получил серьезные повреждения, в близлежащих зданиях выбиты окна. Все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, а следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют разрушения.

    Пасечник также подчеркнул, что атака произошла в период, когда ВСУ объявили так называемое перемирие, однако сами же его нарушили. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре «не имеют никакого военного смысла» и свидетельствуют о хаотичности действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 апреля украинские дроны атаковали Луганск, нанося удары по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе.

    Ранее в селе Булгаковка Кременского муниципального округа ЛНР в результате атаки украинского дрона три человека погибли, а еще трое получили ранения.

    Политолог Лариса Шеслер считает объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» лишь декларацией, не связанной с реальными действиями украинской армии.

    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады
    @ Андрей Стенин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    6 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и больше года числились без вести пропавшими.

    Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.

    Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.

    Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.

    Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    7 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    @ PIO Rep. of Cyprus Eleni C/imago-image/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом, об этом он заявил представителям стран Запада, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Встреча происходила на саммите в столице Армении Ереване. Зеленский сообщил союзникам, что ожидает очередного российского наступления летом, передает Bloomberg.

    Он просит западных союзников ускорить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, а также заявил о необходимости подготовиться к очередной зиме и интенсивным бомбардировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться.

    7 мая 2026, 04:10 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    При атаке ВСУ на Брянск пострадали ребенок и 12 взрослых
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночного удара ВСУ по Брянску ранения получили 13 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Укронацисты атаковали город Брянск. Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям», – заявил Богомаз в «Максе».

    Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждения получили два многоквартирных дома. Повреждены более 20 квартир и около 40 автомобилей. На месте инцидента продолжают работать оперативные и экстренные службы, осмотр территории продолжится в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения в нескольких аэропортах.

    6 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Юрист объяснил логику введения «периода резервирования» для выплат семьям погибших военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок выплат семьям погибших на СВО военнослужащих необходимо скорректировать, чтобы учесть интересы детей, появившихся на свет уже после гибели отца, а также тех, чье отцовство было установлено позднее, заявил журналистам член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

    Машаров обратил внимание на пробелы в действующем механизме выплат. «На сегодняшний день порядок, который у нас предусмотрен, не учитывает распространение выплат на детей, которые родились уже после гибели самого военнослужащего, участника специальной военной операции, а также они не распространяются на детей, чье отцовство было установлено по факту уже их рождения», – пояснил член ОП.

    По его словам, существующая судебная практика нередко приводит к необходимости перераспределения уже выплаченных средств между родственниками, что требует принятия сложных решений и становится причиной конфликтов среди родственников погибших.

    «Я считаю, что было бы правильно предусмотреть определенный срок, в течение которого у нас выплаты поделились бы на первоочередные и те выплаты, которые бы выплачивались спустя некоторый период времени. То есть, там можно предусмотреть срок от трех до шести месяцев. Я считаю, что срок в полгода он является наиболее оптимальным, исходя из той модели, которая у нас на сегодняшний день построена», – отметил юрист.

    Он также напомнил, что эта инициатива исходит от родственников военнослужащих. «Она идет от матерей. Никто, как мама не понимает ту проблему, ту боль, которую испытывает жена участника специальной военной операции, которая потеряла любимого человека. И когда она будет знать, что ее ребенок защищен должным образом, и государство защищает ещё пока не родившегося нашего человека, нашего гражданина, конечно же, у нее спокойствия и, так скажем уверенности в завтрашнем дне будет гораздо больше», – подчеркнул Машаров.

    Впервые тему защиты права детей, родившихся после гибели своих отцов – участников спецоперации подняла член СПЧ и руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлия Белехова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила, что в правовую службу КСВО обратилась Анастасия Лукиных из Курганской области. На девятом месяце беременности ей сообщили, что ее супруг, участник СВО, погиб.

    «Дальше стресс, госпитализация, все прошло хорошо, родился наследник, сын, богатырь. Чуть позже Анастасия вместе с членами семьи собрала все необходимые документы и подала на выплаты, но получила отказ на основании того, что на момент гибели супруга ребенок еще не был рожден. Сначала мы подумали, что это единственный случай, который есть, но оказалось, это не так», – рассказала тогда Белехова.

    Глава государства в ответ на выступление Белеховой указал, что дети участников СВО, которые родились после гибели своих отцов, должны получать все положенные меры поддержки.

    В апреле исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев также предложил ввести специальный период для определения всех получателей выплат в случае гибели военнослужащего, чтобы избежать несправедливости.

    Юрист Александр Терновцов предложил изменить порядок выплат семьям участников СВО в случае, если родители погибшего бойца находятся в разводе, а также исключить из списка претендентов на выплаты денежного довольствования совершеннолетних детей.

    6 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Первышов рассказал Путину о ежемесячных встречах с ветеранами СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Тамбовской области Евгений Первышов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что каждый месяц лично проводит приемы ветеранов спецоперации или членов их семей.

    Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лично раз в месяц проводит встречи с ветеранами спецоперации или членами их семей, следует из сообщения на сайте Кремля.

    По его словам, такие встречи позволяют оперативно решать возникающие вопросы и получать обратную связь.

    «Раз в месяц сам лично провожу приемы либо ветеранов, которые возвращаются, либо членов их семей... И уже ребята, которые интегрированы в государственную муниципальную службу, вместе со мной ведут этот прием, то есть они видят свой вопрос, забирают его и сопровождают либо ветерана, либо членов семьи, и уже совершенно другую реакцию мы получаем», – заявил Первышов.

    Он также рассказал, что власти региона активно работают с ветеранами в рамках кадровой программы «Герои Тамбовщины». По его словам, многие участники спецоперации либо возвращаются на свои прежние рабочие места, либо после сдачи экзаменов и тестов начинают службу на государственных и муниципальных должностях.

    Особое внимание глава региона уделил вдове Героя России Артура Лапшина – Ольге Лапшиной, которая после консультации с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой была назначена детским омбудсменом в области. Первышов подчеркнул, что уже сейчас тамбовские бойцы работают на различных должностях, в том числе в органах государственной и муниципальной власти. Он добавил, что по мере возвращения основной части ветеранов их будут встречать коллеги, которые уже интегрированы в систему.

    Ранее Путин призвал губернаторов активно привлекать ветеранов спецоперации к работе в органах власти.

    Путин отметил способность бывших военных повысить эффективность муниципальных структур.

    6 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили четырех жителей Белгородской области

    Дроны ВСУ нанесли ранения четырем жителям Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области были травмированы четыре мирных жителя, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, в результате чего пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Белгородском округе один из беспилотников атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую помощь в городской больнице №2 Белгорода, после чего они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно.

    В Шебекине FPV-дрон атаковал трактор на территории одного из предприятий. В результате ранен мужчина, которого с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ.

    В эту же больницу самостоятельно обратился ещё один житель, который пострадал при атаке дрона 5 мая. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, лечение он продолжит также амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский дрон убил тракториста в селе Лаптевка Белгородской области. Кроме того, в результате атаки украинского беспилотника в Шебекино погибла мирная жительница.

    Также во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика 11 лет.


    7 мая 2026, 06:52 • Новости дня
    Военные сообщили о дистанционной установке ВСУ датчиков для дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие фиксируют применение боевиками ВСУ датчиков движения, используемых для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении, сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян».

    Российские военные отмечают применение бойцами ВСУ датчиков движения для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». Заместитель командира роты группировки «Центр» с позывным «Касьян» заявил, что подобные устройства монтируются в районах с повышенной активностью, где фиксируют любое передвижение.

    «Устройство фиксирует движение и передает сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или «Баба-яга», – сообщил Касьян. Он пояснил, что датчики используются либо совместно с минами, либо самостоятельно.

    Военнослужащий отметил, что установка этих систем происходит дистанционно, обычно с помощью сброса с дронов. По его словам, устройства втыкаются в землю и реагируют на все передвижения вблизи.

    Касьян подчеркнул, что такая тактика требует повышенной осторожности на передовой, поскольку датчики представляют дополнительную угрозу для российских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики уничтожили две украинские диверсионные группы благодаря отслеживанию маршрутов дронов «Баба-Яга».

    Вооруженные силы Украины оснастили дальнобойные FPV-дроны микрофонами и датчиками изменения положения.

    Украинские операторы применяют беспилотники для сброса специальных устройств дистанционного минирования.

    6 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Яшина сообщила о резком росте числа атак ВСУ на Энергодар

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интенсивность атак ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла, такого уровня активности ранее не было, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

    Яшина сообщила, что интенсивность атак Вооруженных сил Украины на город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией, достигла беспрецедентного уровня, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что ранее таких масштабных обстрелов не фиксировалось: «Интенсивность атак на Энергодар действительно значительно возросла. Только за вчерашний день было зафиксировано порядка 20 ударов. Такого уровня активности ранее не наблюдалось», – заявила Яшина.

    Ранее глава администрации города Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по Энергодару, один из которых пришелся на здание администрации. На данный момент подробности о пострадавших и разрушениях уточняются.

    Энергодар находится на левом берегу Днепра, в непосредственной близости от ЗАЭС – крупнейшей атомной станции Европы, где действует шесть энергоблоков мощностью один гигаватт каждый. С октября 2022 года Запорожская АЭС находится в собственности Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пятнадцать украинских беспилотников атаковали здание администрации Энергодара.

    Несколькими днями ранее дрон ВСУ ударил по лаборатории внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС.

    В конце апреля украинские военные повредили городскую пожарную технику во время очередного обстрела.

    6 мая 2026, 23:20 • Новости дня
    ВСУ за день около 20 раз атаковали Энергодар беспилотниками

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска за день атаковали Энергодар около 20 раз с помощью беспилотников, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    «Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он также добавил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Специалисты оперативных служб продолжают работу на местах происшествий и обследуют территорию. Сейчас идет оценка нанесенного городу материального ущерба. Местных жителей предупредили, что опасность повторных ударов сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов Энергодара. Накануне не менее 15 украинских беспилотников атаковали здание городской администрации. Еще один дрон ВСУ попал в многоквартирный жилой дом.

    6 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели двух жителей Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два мирных жителя Херсонской области погибли от ударов ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Два мирных жителя Херсонской области погибли за минувшие сутки в результате ударов украинских военных, сообщил губернатор региона Сальдо в Max.

    По его словам, в Алешках в результате артиллерийских обстрелов погибли женщина 1969 года рождения и мужчина 1949 года рождения.

    В сообщении Сальдо говорится, что атаки беспилотников привели к повреждению объектов инфраструктуры в населенных пунктах Новая Маячка, Новокаменка, Петропавловка и Суворово. Также отмечается, что под обстрел попали Горностаевка, Заводовка, Каиры, Корсунка, Песчановка и Солонцы.

    Кроме того, атаки беспилотников были зафиксированы в Алешках, Днепрянах, Казачьих Лагерях, Коханах, Костогрызово, Крынках, Новой Збурьевке, Новых Лагерях, Обрывке, Песчаном, Пролетарке, Сагах, Тарасовке, Таврийском, Ушкалке и Янтаре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских военных пострадали два жителя Херсонской области.

    Во время пасхального перемирия от обстрелов погибли еще два человека.

    Ранее украинская армия нанесла смертельный удар по жилому сектору города Алешки.

    7 мая 2026, 03:47 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся профильные специалисты экстренных служб города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с субботы по вторник российскую столицу атаковали 50 беспилотных летательных аппаратов.

    7 мая 2026, 04:23 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В сообщении Собянина в «Максе» говорится, что сбит «один беспилотник, летевший на Москву». На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    7 мая 2026, 05:59 • Новости дня
    МЧС объявило режим ракетной опасности в Татарстане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим ракетной опасности введен в Татарстане, сообщает главное управление МЧС по региону.

    В Татарстане введён режим ракетной опасности, передает МЧС по РТ в Max.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «На территории Республики Татарстан объявлен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти впервые ввели режим ракетной опасности в восьми регионах Поволжья.

    Учащихся образовательных учреждений Татарстана оперативно перевели в безопасные помещения.

    Один из очевидцев снял на видео пустые улицы Казани под звуки сирен.

    7 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Мэр Носков сообщил о приостановке транспорта в Самаре из-за ракетной опасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности, занятия в школах перенесены с первой на вторую смену, сообщил глава города Иван Носков.

    Движение общественного транспорта в Самаре было полностью остановлено на фоне ракетной опасности, сообщает Носков в MAX. Он заявил, что метрополитен продолжает работу, а вход в метро открыт для всех желающих укрыться.

    Дети, которые находились в школах и детских садах, были переведены вместе с педагогами в укрытия. Все занятия первой смены перенесли на вторую смену, они пройдут в очном формате.

    Жителей города призвали следить за информацией в родительских чатах учебных заведений. Глава города напомнил о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками, военной техникой и последствиями их применения, подчеркнув, что такие публикации могут помочь врагу координировать свои действия и нанести ущерб мирным жителям и инфраструктуре.

    Горожанам рекомендовали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Для экстренных случаев нужно обращаться по телефону единой службы – 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Самарской области перенесли школьные занятия на вторую смену из-за атаки беспилотников.

    Обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного жилого дома.

    Позже администрация города восстановила движение общественного транспорта в полном объеме.

    Главное
    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет КамАЗ. Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» - и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации