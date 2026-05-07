Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Пасечник в Max, вечером 6 мая и ночью Вооруженные силы Украины атаковали территорию республики. Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск оказались под массированным огнем противника.

Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских беспилотников, однако некоторые из них все же нанесли удары.

Пасечник добавил, что особенно серьезная атака была совершена по Луганску: беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. «К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не удалось», – заявил Пасечник. Дом получил серьезные повреждения, в близлежащих зданиях выбиты окна. Все экстренные службы задействованы в ликвидации последствий, а следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют разрушения.

Пасечник также подчеркнул, что атака произошла в период, когда ВСУ объявили так называемое перемирие, однако сами же его нарушили. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре «не имеют никакого военного смысла» и свидетельствуют о хаотичности действий Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 апреля украинские дроны атаковали Луганск, нанося удары по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе.

Ранее в селе Булгаковка Кременского муниципального округа ЛНР в результате атаки украинского дрона три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Политолог Лариса Шеслер считает объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» лишь декларацией, не связанной с реальными действиями украинской армии.