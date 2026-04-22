Ветераны СВО предложили ввести период определения получателей выплат при гибели военнослужащих
Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев предложил ввести специальный период для определения всех получателей выплат в случае гибели военнослужащего, чтобы избежать несправедливости.
Такая мера, считает Афанасьев, позволит избежать ситуаций, когда часть близких родственников может быть необоснованно исключена из системы поддержки, говорится в пресс-релизе Ассоциации, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава общественной организации привел пример, когда дети военнослужащего, рожденные уже после его гибели, формально не имеют права на выплаты, хотя фактически являются прямыми наследниками: «Формально, по критерию даты рождения, они не могут претендовать на поддержку. Но по сути это – огромная ошибка. От наших боевых товарищей в региональных Ассоциациях известно и о других правовых коллизиях, возникающих из-за различных жизненных ситуаций».
Афанасьев подчеркнул, что оперативное перечисление средств родственникам погибшего военного важно и демонстрирует ответственность государства, однако в ряде случаев приводит к последующим сложностям. «Если выплата уже проведена, а через несколько дней становится известно о дополнительном круге лиц, которые имеют законное и моральное право на нее претендовать, принимается решение о взыскании части средств с первоначальных получателей. Это плохая история и с моральной, и с операционной точки зрения», – считает он.
Афанасьев напомнил, что в наследственном праве предусмотрен «период охлаждения» длительностью шесть месяцев, в течение которого все потенциальные наследники могут заявить о своих правах. По его мнению, аналогичный подход может быть адаптирован и для выплат семьям погибших военнослужащих.
«Возможно в нашем случае, этот период стоит сократить до трех месяцев, но, как показывает сложившаяся практика, задуматься о его введении целесообразно. В пользу этого говорит и международный опыт, когда введение отсроченных выплат связано с приоритетом социальной защищенности близких родственников», – пояснил глава ассоциации ветеранов СВО.