Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин: Только незаурядные и сильные люди могут достичь вершин
Достичь выдающихся профессиональных вершин способны только незаурядные и сильные люди, для которых работа стала главным смыслом жизни, заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
«Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становится смыслом всей жизни», – приводит слова президента ТАСС.
Он поблагодарил всех лауреатов и поздравил их с высокими государственными наградами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественная церемония вручения медалей Героям Труда и лауреатам Государственных премий началась в Большом Кремлевском дворце. Накануне глава государства подписал указ о присуждении наград выдающимся ученым за достижения в науке и технике.