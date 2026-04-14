Госдума одобрила доступ Минобороны к сведениям ЗАГС
Депутаты поддержали законопроект, позволяющий Минобороны получать сведения из ЗАГС в электронной форме для ускорения социальных выплат военнослужащим.
На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий Минобороны России право получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, передает РИА «Новости».
Документ предусматривает доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в электронном виде.
Инициатива позволит ускорить предоставление социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу ВС России, уволенным с военной службы и их семьям. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы.
Как отмечали разработчики, оптимизация доступа к этим данным необходима для эффективного обеспечения обязательств государства перед участниками спецоперации и другими категориями военнослужащих.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что вопросы законодательного обеспечения проведения спецоперации на Украине остаются в числе приоритетов депутатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ведется цифровизация воинского учета уже десять лет, однако основные данные до сих пор хранятся на бумаге.
Идея создания единого федерального регистра обрела силу закона и должна упростить взаимодействие граждан и государственных органов, хотя полностью отказаться от бумажных документов невозможно из соображений безопасности.
